Hašek: Máme velkou motivaci. Součkův trest? Tohle budeme řešit

Litujete dvou šancí, po kterých Jemelka a Červ nastřelili břevno?

„Spíš mě mrzí, že jsme nevyužili převahu z celé první půle. Drželi jsme míč, ale na to se nehraje. Vypracovali jsme si dobré momenty v šestnáctce a je škoda, že jsme jich nevyužili. Na druhou stranu si cením toho, že jsme nepodlehli Albánii, která hrála v hlubokém bloku a čekala na chybu. Byli jsme na to v defenzivě připravení. Jsem rád, že jsme se vyvarovali chybám a neztráceli míče.“

Ale po pauze jste se dostali víc pod tlak. V čem vidíte příčinu?

„Albánie začala napadat trochu výš, udělala změny. Měl jsem pocit, že jsme měli v první půli velikou převahu. Druhý poločas už byl vyrovnaný, to souhlasím. Ale nepustili jsme soupeře do velkých šancí.“

S defenzivou, ve které naskočil Václav Jemelka, jste byl spokojený?

„Ukázalo se, že má fantastickou formu, což ukazuje v Plzni v evropských pohárech. I když v klubu hraje v jiném rozestavení, zvládl to. Máme další nulu, brankář Matěj Kovář působí jistě. Z toho mám dobrý pocit.“

Chybělo vám, že jste se v ofenzivě nemohli příliš opřít o Tomáše Chorého?

„Měl to těžké, střídali se na něm oba stopeři. Odvedl dobrou práci, je týmový hráč. Rozbíhal se do kapes za obranu, ale měl to velice náročné. Navíc dostal žlutou kartu za faul, nefaul a bude nám chybět.“

Stejně jako kapitán Tomáš Souček, který hraje pravidelně. Tušíte vůbec, jak ho nahradit?

„Samozřejmě je těžké sehnat typologicky podobného hráče. Je to kapitán, odehrál hodně zápasů, ale náhrady máme. Budeme to ještě řešit.“

Čekal jste větší přínos od střídajících hráčů?

„Když měl své úkoly v obranné činnosti, které plnil. Sice jsme se nedostali do šancí, ale odvedli to, co jsme potřebovali. Měli pracovat hodně do defenzivy.“

Upozorňoval jste před zápasem na bouřlivou atmosféru, což se potvrdilo. Fanoušci házeli i předměty na hřiště. Jak jste reagoval?

„Já na druhou stranu mám takové zápasy rád. Už jako hráče mě motivovalo, že chci lidem, kteří mě nemají rádi, dát gól, vyhrát nad nima. To je zvýšená motivace. Poradili jsme si s tím.“

Jste ve skupině dál první, v úterý proti Gruzii hrajete o postup. Jde o klíčový zápas?

„Chceme si napravit reputaci po nejhorším zápase, co jsme s realizačním týmem u mužstva (prohra v Gruzii 1:4). Oni hrají dobře z bloku a spoléhají na brejky, v tom to bude podobné jako proti Albánii. Máme velkou motivaci, hrajeme doma, bude vyprodáno. Věřím, že fanoušci nás poženou. Máme to ve svých rukou.“