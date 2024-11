Souček dorovnal Nedvěda, proti Gruzii bude chybět: Žlutou jsem nečekal

Litujete žluté karty, která vás vyřadila ze hry pro rozhodující zápas ve skupině?

„Opravdu hodně, protože vždycky chci týmu pomoct. Ještě navíc, když jde o tak důležitý zápas. Všichni chceme být první ve skupině. Budu u toho, budu fandit a pokusím se předat klukům zkušenosti. Ale že nebudu na hřišti, to mě mrzí.“

Dostal jste ji oprávněně?

„Šel jsem do souboje… Bylo to v páté minutě, můj první kontakt, takže jsem nečekal, že mi rozhodčí dá hned žlutou kartu. Ale už to nevrátím, teď se budu soustředit na pozici náhradníka.“

V národním týmu jste prakticky v poslední době nechyběl. Poradíte si s tím?

„Nejprve mě to mrzelo na hřišti, teď se z toho budu ještě dva, tři dny dostávat. Bude to složité, že nemůžu pomoct. Ale tohle je fotbal, přijdou zranění nebo karty. Udělám maximum, abych klukům pomohl. Věřím, že všechno zvládnou a budu na ně pyšný, že jsme vyhráli skupinu.“

Ziskem bodu jste se udrželi na prvním místě skupiny Ligy národů. Berete ho?

„Chci vyhrát každý zápas, takže nemůžu být úplně pozitivní. Ale přijeli jsme na venkovní půdu, potkali těžkého soupeře. Takže pozitivní třeba je, že jsme nedostali gól. Od zápasu s Gruzií (1:4), o kterém se pořád bavíme, jsme předvedli čtyři kvalitní výkony, dvakrát vyhráli a dvakrát remizovali. Jsme na vlně, což je důležité. Chceme toho využít v úterý.“

První poločas jste měli zřejmě lepší, co se změnilo po přestávce?

„Albánci mají obrovskou kvalitu, je těžké je tlačit celých devadesát minut. Byli trochu na balonu, ale do ničeho se pořádně nedostali. Měli jednu lehčí šanci, my jsme byli nebezpečnějším týmem.“

Vy osobně jste se ve druhém poločase dostal do obrovské šance. Proč to nevyšlo?

„Myslel jsem si, že na balon dosáhnu. Ale ne, netrefil jsem to dobře. Byla to šance. Dohromady jsme jich měli tři, čtyři, nakonec z toho je bezbranková remíza. Důležité je, že jsme pořád první ve skupině.“

Vzadu jste udrželi druhé čisté konto za tři poslední zápasy. Funguje defenziva?

„Jak jsem řekl, od Gruzie jsme neprohráli ve čtyřech zápasech po sobě. Jsme kompaktní jak dopředu, tak dozadu. Myslím, že nám to klape. Navíc jsme ustálili sestavu, což je taky důležité.“

Máte za sebou čtyřicátý zápas v reprezentaci jako kapitán týmu, čímž jste dorovnal Pavla Nedvěda. Co to pro hráče znamená?

„Tohle je krásný pocit. Pavel Nedvěd byl nejlepší kapitán české reprezentace, jde o jednoho z nejlepších hráčů v historii. Tohle mě těší, je to krásná statistika. Ale jedu dál, věřím, že klukům budu pomáhat v dalších zápasech a že si budou vážit toho, že jsem jejich kapitán.“