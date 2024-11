Kapitána Součka nahradí Holeš: Čest. Belmondo? To je uzavřená záležitost

On, Lukáš Provod, nebo Jan Bořil. Vladimír Coufal po loňské kauze raději ne, šlo by o zbytečnou provokaci... Nakonec „souboj“ o kapitánskou pásku vyhrál Tomáš Holeš, jenž v této roli proti Gruzii nahradí vykartovaného Tomáše Součka. „Chtěli jsme, aby to byl lídr,“ vysvětlil volbu kouč Ivan Hašek. Stoper Slavie znovu vytvoří dvojici s plzeňským Václavem Jemelkou.

Před rokem jste tady v Olomouci slavili postup, ale zažili i nepříjemnou kauzu Belmondo. Co se vám vybavilo jako první, když jste sem v neděli dorazili?

„Z těch dvou věcí samozřejmě ta hezčí, což je postup na EURO. O tamtom už se nebavíme, považujeme to za uzavřenou záležitost. Teď už jsme řešili fakt jen ten povedený zápas s Moldavskem a říkali si, že by bylo hezké takový úspěch zopakovat.“

K tomu bude třeba hrát jinak než v září při výprasku 1:4 v Tbilisi...

„Dobře si to pamatujeme, byla to velká facka hned na začátek Ligy národů. V tom zápase jsme nezačali vůbec špatně, ale nechali jsme se vybrejkovat, pouštěli jsme soupeře do smrtících protiútoků. To si musíme pohlídat. Kvalita, co mají gruzínští hráči nahoře v ofenzivě, je obrovská. Takže základem úspěchu bude pohlídat si brejkové situace.“

A speciálně Chviču Kvaraccheliju.

„Víme, že Gruzie má tento klenot. Je to fakt skvělý hráč. Nebudu prozrazovat taktiku, jak na něj hrát, ale my obránci máme sestříhaná individuální videa. Musíme si ho nakoukat a vzájemně si pomáhat. Jeho eliminace bude jednou z cest k úspěchu.“

A standardky? Z těch jste hrozili ve vzájemném duelu v Hamburku na EURO.

„Určitě, standardky včetně dlouhých autů mohou vést taky k úspěchu. Proč ne v úterý? Snažíme se to cvičit, je to jedna z cest, jak dát gól. Doufám, že udeříme. Hráli jsme s Gruzií v poslední době dvakrát. Jednou remizovali, jednou vysoko prohráli, takže už bychom jim to chtěli vrátit a konečně je taky porazit.“

Jak si považujete kapitánské pásky?

„Pro mě je to velká čest. Obrovsky si vážím toho, že povedu tým na hřiště.“

Připravujete jako kápo něco speciálního?

„Máme takovou tradici, že kapitán vždycky řve pár slov v kolečku, takže určitě si něco taky připravím. Jinak se toho moc nemění, Tomáš Souček je s námi, všechny věci pořád obstarává on. Takže novinkou pro mě bude jen ten pokřik a asi víc komunikace s rozhodčími, jinak nic.“