Rok od Belmonda: slavní kluci, mejdan a... Raněný kouč i pocuchaná pověst

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Vzpomínáte? Noc ze soboty na neděli. Na diskotéce v centru Olomouce s názvem Belmondo se zvesela paří. Součástí rozjásaného davu jsou dva dny před klíčovým kvalifikačním duelem s Moldavskem i tři reprezentanti – Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta, s nimi i člen výkonného výboru svazu Tomáš Neumann. Za pár hodin kauza praská jako pouťový balonek. Z blbosti tří slavných kluků se okamžitě stává sportovní kauza roku 2023. V úterý (19. listopadu) je její první výročí.

Co se tehdy stalo Byla sobota, obyčejné odpoledne, hráči se toulali s rodinami po Olomouci, jiní vysedávali v hotelové lobby s agenty, do rozhodujícího duelu s Moldavskem o postup na EURO scházely dva dny. Nic nenasvědčovalo blížícímu se monstrprůšvihu… Později večer se vydala trojice Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta na procházku do města. Původně prý měli v plánu usednout do baru k vodní dýmce, jenže ve vytipovaném podniku měli plno. Proto se přesunuli do jiného zařízení, dali si pivo, pak druhé… Několik zdrojů Sportu hovoří o tom, že z protější restaurace trojici reprezentantů objednal (zřejmě jako fór) ostřejší pití Tomáš Neumann, člen výkonného výboru svazu. S vyšší mírou alkoholu v krvi se věci následně daly nekontrolovatelně do pohybu. Hráči vyrazili na diskotékovou party do klubu Belmondo, i za asistence Neumanna. K jejich smůle měla spousta fotbalových klubů na Olomoucku tzv. dotočnou a k rozlučce s podzimem si hráči z regionu logicky vybrali známou diskotéku. Tři členy národního týmu ihned poznali, vzniklo plno kompromitujících fotografií. V tu chvíli, aniž by to fotbalisté tušili, bylo jasné, že se noční výlet nemůže utajit… Vladimír Coufal míří do olomouckého klubu Belmondo... • Foto X.com

Jak se vše provalilo Dvěma kanály. Ten první byl poněkud bizarní. Jiří Chytrý, asistent tehdejšího trenéra Jaroslava Šilhavého, má před zásadními zápasy lehké spaní. Proto bylo poměrně běžnou rutinou, že v noci vykračoval po hotelových chodbách a v tichu dumal nad taktikou a sestavou. Jenže toho večera či spíše brzkého rána v NH hotelu v Olomouci klid nebyl. Z rozjímání a úvah vyrušil Chytrého příchod rozjařené partičky. Jelikož přesně nevěděl, o koho jde, dotázal se hotelového bezpečnostního pracovníka, kdo se to zrovna vrátil z tahu. „Vaši kluci,“ zněla odpověď. Na dotaz, kdo konkrétně, odmítl člen security odpovědět. „Udělal jsem si cappuccino a za chvíli za mnou přišel Jirka Chytrý s tím, že má podezření, že někdo v noci odešel z hotelu,“ popisoval ranní šok v rozhovoru pro Sport tehdejší manažer reprezentace Tomáš Pešír. Vzápětí se rozjelo interní vyšetřování, v ten moment však už měl fotografie z mejdanu i deník Sport… Jan Kuchta v Belmondu během reprezentačního srazu... • Foto X.com

Role Sportu V celé kauze, která brutálně pocuchala obraz reprezentace směrem ven, není zásadní, ale důležitá jistě ano. Po krátké debatě uvnitř fotbalové redakce a úzké kooperaci se šéfredaktorem Sportu Lukášem Tomkem bylo jasné, že aktuální informace nelze brát na lehkou váhu i vzhledem k přímému důkaznímu materiálu. Proto Sport poslal tiskovému mluvčímu týmu Petru Šedivému zprávu, že redakce vlastní fotografie z Belmonda a zná jména tří reprezentačních flamendrů. Vzhledem k vysoké citlivosti případu jsme národnímu týmu dali hodinu na reakci s tím, že pak vše vydáváme na webu iSport.cz. Nebýt těchto okolností, možná by se o celé aféře nikdo nedozvěděl. Proč? „Kdyby se to nedostalo ven, snažili bychom se to řešit interně. Na diskotéce ale byla kvanta lidí, bylo víceméně jasné, že někdo z novinářů fotky bude mít,“ vysvětloval Tomáš Pešír. Reakce svazu dorazila za hodinu a pár minut navíc. Před rokem způsobili reprezentanti skandál, když během srazu navštívili klub Belmondo... • Foto X.com

Reakce svazu Rázná. Bez kompromisů. Zároveň jediná možná. Trojice Brabec, Coufal a Kuchta byla s okamžitou platností vyřazena z reprezentace. „Tři hráči národního týmu zásadním způsobem v sobotu v noci porušili interní pravidla reprezentace a s okamžitou platností z rozhodnutí vedení reprezentace opustili sraz národního týmu,“ stálo v prohlášení. „Vzniklá situace je na úrovni národního týmu nepřijatelná. Rozhodnutí manažera a trenéra jsem podpořil,“ přidal se svazový šéf Petr Fousek. Ano, o průšvihu se nejprve diskutovalo na nejvyšší úrovni – předseda, trenéři, manažer. Následně byli přizvání tři hříšníci a pak Fousek sezval kompletní tým plus všechny členy podpůrného štábu včetně kuchařů a dalšího personálu. Mnozí vůbec netušili, co se stalo, proč má celé mužstvo naléhavý mimořádný mítink. „Že kluci někam šli, jsem se dozvěděl až dopoledne, když jsme měli přijít do společenské místnosti,“ soukal ze sebe kapitán týmu Tomáš Souček. Teď už bývalý trenér Jaroslav Šilhavý se šéfem FAČR Petrem Fouskem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Důsledky kauzy Skončil trenér Jaroslav Šilhavý i kompletní realizační tým včetně manažera Tomáše Pešíra. Dost možná by k tomu došlo ve zjitřené atmosféře i bez Belmonda. Nicméně u hlavního kouče to není zcela jisté, protože rozklíženému týmu, který loni na podzim čelil jedné kauze za druhou, se přesto povedlo postoupit na EURO do Německa. A on na vrcholné akci toužil být. Pro Šilhavého, slušného chlapa s ryzím charakterem, byl útěk tří členů základní sestavy na diskotéku zradou, fackou, nevysvětlitelným pochybením. Den před závěrečným kvalifikačním utkáním s Moldavskem proto po diskusi s Pešírem přistoupil na konec. Ten pak oznámil bezprostředně po utkání v rozhovoru pro Českou televizi. Perlička? Svazový šéf Petr Fousek o trenérově záměru nic nevěděl. I to mnohé vypovídá o tehdejších narušených vztazích. O hráčích už řeč byla. Reakce partnerů? Automobilka Hyundai měla zvažovat drsnou odezvu v podobě okamžité výpovědi ze smlouvy. Stejně tak další partneři. Na finanční krvácení ze svazové poloprázdné pokladny nakonec nedošlo. Jaroslav Šilhavý rezignoval... • Foto Pavel Mazáč / Sport

Co je s hříšníky Všichni do jednoho měli výrazný vliv na klima kabiny. Jakub Brabec byl dokonce považován za kápa, u spoluhráčů měl silnější pozici než kapitán Tomáš Souček. Také Vladimír Coufal patřil mezi uznávané osobnosti s názorem, Jan Kuchta se do této role pomalu sunul. Proto se netrpělivě čekalo na reakci nového kouče Ivana Haška. V březnu během první nominace byla razantní: „Ani jednoho teď neberu, dveře však mají otevřené.“ To se potvrdilo u Coufala s Kuchtou. Na letní EURO je Hašek nominoval, počítal s nimi i v nynější pouti Ligou národů a evidentně se nebude nic měnit ani během kvalifikace o MS v příštím roce. Brabec jako jediný skončil. Do značné míry kvůli přetlaku v zadní linii. „Trenér Hašek mi volal naposledy před EURO, kdy mi oznámil, že nepojedu. Od té doby nic,“ postěžoval si stoper v nedávném rozhovoru pro Sport.cz. „Je možnou alternací. Byl jsem za ním s asistentem, komunikovali jsme s ním,“ reagoval Hašek. Vyberte si… Jan Kuchta Jakub Brabec společně po zápase české reprezentace • Foto Michal Beránek / Deník Sport