Senzace San Marina: postup i rekordy. Plakali jsme, přiznal prezident

Oficiálně nejhorší tým světa opět ukázal, že pravděpodobně nejhorší není. Fotbalový trpaslík San Marino se za podzim podruhé blýsknul. V pondělním utkání zvítězil v Lichtenštejnsku 3:1, překonal několik vlastních rekordů, ale především - postoupil se sedmi body do skupiny C v Lize národů. Země o velikosti Chebu tak zažívá s přehledem nejlepší dny své fotbalové historie, reprezentace totiž drží rekordní dvouzápasovou šňůru bez porážky.

3:1. Pro fanouška národního týmu San Marina naprosté sci-fi. Vždyť na zářijovou výhru 1:0 s Lichtenštejnskem musel malý státeček čekat dvacet let. Další zážitek ale přinesl svým příznivcům o pouhé dva měsíce později. Na paškál si „La Serenissima“ vzala opět Lichtenštejnsko a ačkoliv o poločase na jeho půdě prohrávala, zápas otočila.

A rekordy padaly – první vítězství v historii na hřišti soupeře, první zápas, ve kterém San Marino vstřelilo více než jeden gól a následně i více než dva góly. A do toho první historický postup – se sedmi body tým Roberta Cevoliho vystřelil v Lize národů do ligy C. Pomohla k tomu i remíza 1:1 s Gibraltarem, která nyní v kombinaci s pondělím vytváří nejdelší sanmarinskou šňůru bez porážky (dva zápasy).

Hráči pod vedením Cevoliho navíc ukázali, že fotbal hrát umí. Příkladná gólová akce ze 76. minuty musela potěšit srdce kdejakého fajnšmekra. Nejvíc ji ale prožívali hosté, po zvýšení na 3:1 se celá lavička vrhla na hřiště. „Vstřelili jsme gól nacvičený na tréninku, změnili jsme svou mentalitu, překonali rekordy,“ vyjmenovával kouč. „Stav 0:1 o poločase byl urážkou fotbalu, ale kluci si k zasloužené výhře došli.“

„Riziko infarktu stranou, tihle kluci se dnes večer zapsali do historie. Jako muži, sportovci a lidské bytosti ukázali, jakou mají cenu... Plakal jsem s kluky,“ přiznal prezident sanmarinské fotbalové federace Marco Tura.

San Marino nyní hledí do budoucnosti. Senzační podzim, kdy získalo sedm bodů (více než ve zbytku všech soutěžních zápasů ve své historii) znamená, že si příště zahraje na úrovni týmů jako Finsko a Černá Hora, možná i Ukrajina. Další vidina je, že se po roce zvednou z posledního místa světového žebříčku FIFA. Soupeři? Severoamerická území Anguilla, Panenské ostrovy či ostrovy Turks a Caicos.