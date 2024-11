Senzace trpaslíka! San Marino v Lize národů slaví postup. Remíza Portugalců

Fotbalisté Chorvatska v posledním kole Ligy národů remizovali doma 1:1 s Portugalskem a doprovodí svého soupeře do čtvrtfinále z druhého místa skupiny A1. Rovněž ve skupině A4 byl před dneškem jistý vítěz, obhájci titulu a evropští šampioni Španělé zdolali na závěr 3:2 sestupující Švýcarsko. Druhou postupovou příčku obsadilo Dánsko díky bezgólové remíze v Srbsku.

Poslední hrací den skupinové fáze je na programu v úterý, po dnešku už jsou ale jistí všichni účastníci čtvrtfinále. Postup si už dřív vybojovaly i týmy Německa, Nizozemska, Francie a Itálie. Z elitní úrovně nově prošly do play off první dvě mužstva z každé skupiny a vyřazovací pavouk začne už od čtvrtfinále. Los se uskuteční v pátek. Závěrečné Final Four se odehraje v červnu.

Portugalci se i bez hvězdného kapitána Ronalda ujali vedení v 33. minutě, kdy Félix zakončil rychlou akci střelou mezi nohama brankáře Livakoviče. V 66. minutě srovnal po centru na zadní tyč Gvardiol.

Chorvaté udrželi druhou pozici o bod před Skotskem. Ostrované uspěli díky Robertsonově trefě v nastavení 2:1 v Polsku a posunuli se alespoň na třetí příčku znamenající baráž o udržení v elitní divizi.

Stále tak může dojít k repríze posledního finále mezi Chorvaty a Španěly. Švýcaři na hřišti favorita dvakrát srovnali, přesto nedokázali navázat na triumf 2:1 z minulého ročníku Ligy národů, což byla poslední ztráta Španělska na domácí půdě. Od té doby výběr „La Roja“ zvládl všech osm soutěžních utkání.

Po půlhodině chytil švýcarský brankář Mvogo penaltu Pedrimu, po následném závaru ale skóroval Pino. V 63. minutě srovnal Monteiro a záhy favorit znovu udeřil díky Gilovi. Skóre ale uzavřely další dvě penalty, tentokrát proměněné. V 85. minutě uspěl Zeqiri a v nastavení i domácí Zaragoza.

Do čtvrtfinále prošli i Dánové, kteří v přímém souboji udrželi za sebou Srbsko. Balkánský tým měl v utkání více gólových příležitostí, Seveřanům ale nevstřelil branku ani v pátém vzájemném duelu po sobě. Domácí dohrávali závěr nastaveného času bez vyloučeného Pavloviče.

Rumunsko porazilo 4:1 Kypr a pátým vítězstvím udrželo tříbodový náskok v čele skupiny C před Kosovem, které i v dlouhém oslabení po vyloučení střelce gólu Jashariho zdolalo 1:0 poslední Litvu. První poločas odehrál za Kosovo sparťanský útočník Rrahmani.

Rumuni si na potvrzení postupu musejí počkat, než UEFA rozhodne o osudu nedohraného pátečního duelu prvních dvou týmů tabulky v Bukurešti. Kosovští hráči v nastaveném čase za stavu 0:0 opustili hřiště na protest proti údajnému prosrbskému skandování z hlediště.

Ze skupiny C3 se posune do vyšší úrovně Severní Irsko, přestože ztratilo dvougólové vedení a remizovalo 2:2 na hřišti posledního týmu tabulky Lucemburska. I duel Bulharsko - Bělorusko skončil nerozhodně 1:1.

Obrat se po změně stran povedl fotbalistům San Marina, kteří uspěli 3:1 v Lichtenštejnsku a ovládli skupinu D1. Poslední tým žebříčku FIFA dnes zaznamenal druhou soutěžní výhru v historii, tu první si připsal v září doma proti stejnému soupeři.

Fotbalová Liga národů - 6. kolo:

Skupina A1:

Chorvatsko - Portugalsko 1:1 (0:1)

Branky: 66. Gvardiol - 33. Félix.

Polsko - Skotsko 1:2 (0:1)

Branky: 59. Piatkowski - 3. McGinn, 90.+3 Robertson.

Skupina A4:

Srbsko - Dánsko 0:0

ČK: 90.+5 Pavlovič (Srb.).

Španělsko - Švýcarsko 3:2 (1:0)

Branky: 32. Pino, 68. Gil, 90.+3 Zaragoza z pen. - 63. Monteiro, 85. Zeqiri z pen.

Skupina C2:

Kosovo - Litva 1:0 (1:0)

Branka: 5. Jashari. ČK: 45. Jashari.

Rumunsko - Kypr 4:1 (2:0)

Branky: 42. a 83. R. Marin, 2. Birligea, 80. Hagi - 52. Pittas. ČK: 77. Laifis (Kypr).

Skupina C3:

Bulharsko - Bělorusko 1:1 (1:0)

Branky: 13. Panajotov - 70. Martynovič.

Lucembursko - Severní Irsko 2:2 (0:1)

Branky: 72. Korac, 75. Rodrigues - 19. Price, 50. Bradley.

Skupina D1:

Lichtenštejnsko - San Marino 1:3 (1:0)

Branky: 40. Sele - 46. Lazzari, 66. Nanni z pen., 77. Golinucci.