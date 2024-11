Hašek: Malý krůček, náš cíl je MS. Každý trenér by chtěl hrát ťukes, ale...

Od lednového nástupu k reprezentaci si Ivan Hašek připsal první opravdový úspěch. Po neúspěšném mistrovství Evropy a následné otřesné havárii v Gruzii na úvod Ligy národů, dokázal tým zvednout, změnit a odměnou bylo sladké olomoucké vítězství v odvetě s Gruzií 2:1. Česko si triumfem zajistilo první místo ve skupině, postup do elitní divize soutěže a jako bonus téměř jistou pozici v baráži o mistrovství světa. „Světový šampionát je základním důvodem, proč jsem se do práce u národního týmu pustil,“ zdůraznil reprezentační trenér.

Věřil jste po úvodní drsné porážce v Gruzii, že skupinu vyhrajete?

„Věřil. Kdybych nevěřil, tak bych to zabalil. Věřil jsem já i celý realizák. Za to bych chtěl svým asistentům i analytikům poděkovat. Jak připravili videa, taktickou přípravu. Zvedli jsme se poctivou prací, hráli jsme poctivý fotbal, jeli jsme nadoraz, makali jeden za druhého. Udělali jsme ale jen malý krůček, abychom postoupili na mistrovství světa. Chceme tam, je to náš cíl.“

Průnik do elitní divize Ligy národů, téměř jistý postup do baráže o mistrovství světa. Co je pro vás víc?

„Pořád je to mezistupeň. Jdeme step by step, krok za krokem. Cílem bylo vyhrát skupinu, abychom měli částečně splněný úkol. Půjdeme si za tím dál. Světový šampionát je základním důvodem, proč jsem se do práce u národního týmu pustil.“

Po porážce v Gruzii jste čelili spalující kritice ze všech stran. Co teď cítíte?

„Když dostanete čtyřku venku, je jasné, že vás nikdo nepochválí. Výkon to nebyl dobrý, byla spousta expertů a dalších lidí, kteří se tomu vyjadřovali. Fotbalu rozumí každý, ale to je naprosto normální. Museli jsme to spolknout a dostat se z toho poctivými výkony. Byli jsme soustředění, dělali maximum a takhle se to celému týmu vrátilo.“

Co vám ukázal první rok ve funkci?

„Obohatil mě hodně. Jsem velmi rád, že u toho jsem. Vážím si toho. Není lehké poznat všechny hráče, v jakých situacích se na ně můžeme spolehnout, ale na to se nedá vymlouvat. Chtěl jsem prostě poznat co nejvíce hráčů. I dneska jsme tady měli kluky, kteří si šanci zaslouží. Ať je to Boula nebo Šín. Zase je budeme sledovat, mají obrovskou šanci být s námi pořád.“

Můžete prozradit, jak jste musel upravit svoje původní záměry od nástupu do funkce?

„Každý trenér by chtěl hrát ťukes, bavit tribuny při každé akci, ale realita je ale jiná. Vrátili jsme se ke kolektivnímu způsobu hry, jinak to nejde. Když se podíváte na sestavy, u nás je fluktuace veliká, Gruzínci nastoupili skoro ve stejné sestavě jako v šampionátu Německu. Máme plno absencí, ale přesto jsme to zvládli. Teď se vyprofilovali kluci, kteří na EURO neměli tolik prostoru, ale dokázali ho nyní maximálně využít.“

Viděl jste nejlepší Hložkův výkon za vašeho působení u reprezentace? Proč byl v základní sestavě místo Lukáše Provoda?

„My víme, že Lukáš potřebuje trochu času na regeneraci, byl v lehké únavě. Už jsme o tom uvažovali minule v Albánii. Adam byl připravený dobře, na minulých srazech dohrával zápasy velmi dobře. Navíc si ze Sparty pamatuji, že levý záložník je jeho nejlepší post. Adam nabyl na dynamice, rychlosti a síle. Jsem za něj rád, i kvůli tomu, že se prosadil střelecky. Ve dvaadvaceti letech je to hráč budoucnosti.“

Co mu chybí, aby takové výkony opakoval?

„V reprezentaci jsem ho chválil pokaždé. Je poctivý v bránění, může jít do sprintu, do kličky ven, do střely. Nic mu nechybí a doufám, že takové výkony bude podávat pořád.“

Před utkáním se hodně řešila absence Tomáše Součka. Jak to tým bez kapitána zvládl?

„Tomáš je chlapík na svém místě. Je to lídr, lidsky skvělý. Vždycky se na něj můžeme spolehnout. Takových hráčů jako on v Česku typologicky moc není. Alex Král ho ale nahradil dobře. Ve Španělsku se mu říká zloděj balonů. Odvedl velmi dobrou práci, vyvážil kvalitu dopředu i dozadu. Uvažovali jsme také o nasazení Bouly, taky vypadal na tréninku dobře, ale rozhodli jsme se pro Alexe.“

S Václavem Jemelkou vyhrála reprezentace až na desátý pokus. Jak to proti Gruzii zvládl?

„O této bilanci jsem nevěděl, ale odehrál to excelentně. Už v říjnu jsme chtěli, aby byl s námi, byl však lehce zraněný. Vyšlo to až teď. Je použitelný ve čtyřce na levou stranu i doprostřed. Je to universál. Jak hraje poctivě, to je paráda. Je radost s ním spolupracovat.“

Mezi fanoušky hodně rezonuje, jak se Jan Kuchta v závěru zápasu postavil za Jana Bořila. Co to vypovídá o týmu?

„Kluci o druhé pečujou. Když někdo něco zkazí, snaží se to ostatní napravit. Uvnitř se vytvořil tým spirit. I když nejsme tak techničtí jako Gruzínci, týmovostí jsme to zvládli.“