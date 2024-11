Naštěstí na mě Hložan u přímáku nedal, smál se Holeš. Jemelka je...

Páska vás evidentně nesvazovala...

„Nesvazovala, spíš jsem si to užil. Jsem rád, že premiéra s páskou byla vítězná. Nechtěl bych, abych si připomínal, že když jsem byl jednou kapitán, tak jsme prohráli. Naštěstí to dobře dopadlo.“

Je z toho postup do elitní skupiny Ligy národů a takřka jistá baráž o mistrovství světa. Slušný benefit, že?

„Ano, velká výhoda. Už v přípravě jsme si říkali, že jsme v uvozovkách tři výhry od mistrovství světa. Je to stejné uklidnění, jako naposledy před dvěma lety. Řekl bych, že je to taková záchranná brzda, pokud by nevyšla kvalifikace.“

Zároveň máte jistou pětičlennou skupinu a druhý koš. Jste rád za slabší soupeře?

„Jsem, nechtěl bych jít ze třetího koše. Je to výhoda. Sice se fotbal vyrovnává a nikde to není jednoduché, ale stále jsou někteří soupeři silnější a někteří slabší.“

Vy jste s Václavem Jemelkou slabí nebyli. Povězte, jak je možné, že jste si chemii vytvořili tak rychle?

„Upřímně jsem moc nevěděl, co od toho čekat. Vašek totiž v Plzni moc stopera ve dvojici nehraje, zatímco my ve Slavii to občas aspoň točíme. Ale rozuměli jsme si spolu. Před zápasem jsme si řekli, co potřebujeme. A pak bylo vidět, že Džema je inteligentní fotbalista. Odehrál ty dva zápasy skvěle. Fakt super.“

Nicméně závěr byl dost napjatý...

„Máte pravdu. První poločas byl z naší strany výborný, vedli jsme 2:0. Chtěli jsme dál pokračovat ze zabezpečené obrany a chodit do brejků, protože rychlost soupeři nevoní. Potvrdilo se. Venca Černý mohl dát gól na 3:0, bohužel chyběl kousek. Pak jsme si nechali dát branku a od té doby jen bránili. Bylo to náročné utkání, na konci trošku válka, ale podržel nás góĺman.“

Defenziva působila slušně i bez Tomáše Součka...

„Chyběl Suk, ale Alex Král odehrál výborný zápas. Na to, jakou mají Gruzínci ofenzivní kvalitu, to fungovalo. Dodržovali jsme, co jsme chtěli.“

A co jste chtěli?

„Mít pevný střed, aby nám tam aspoň jeden střeďák pořád zůstával a soupeř nám tam nechodil. Poučili jsme se z minulých zápasů. Byly tam sice nějaké situace, po kterých nám pomohl i Kovy, ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře.“

I se startem, konečně jste se rychlým gólem oproti dvěma posledním vzájemným zápasům s Gruzií trochu uklidnili.

„Brzký gól byl hrozně důležitý. Pro soupeře to byla rána, a když jsme vstřelili druhý, uklidnili jsme se ještě víc. Měli jsme nahráno a mohli hrát ze zabezpečené obrany. Věděli jsme, že Gruzie je brejkové mužstvo, takže stav nám vyhovoval. Hrálo nám do karet, že jsme soupeře nepouštěli do brejků. Pro nás prostě ideální scénář.“

Prý jste Adamu Hložkovi říkal, ať z přímáku vymete šibenici jako v posledním derby před jeho odchodem do Německa. Neposlechl vás...

„Naštěstí ne, udělal si to po svém. (smích) Říkal jsem mu, že konečně dal gól z trestňáku i v zápase, kde já jsem jeho spoluhráč. Těší mě to.“

Teď už jste klidný, ale na konci to ve vás vřelo, viďte?

„Emoce byly, šlo o hodně. Já nevím... Měl jsem na Gruzínce prostě pifku už od Eura, kdy byl ten zápas takový divoký. Pak jsme u nich prohráli 1:4, takže už jsem je chtěl konečně porazit. Když se to na konci trošku zvrtlo, vlastně nám hrálo do karet, že se zápas rozkouskoval. Trošku jsme se pošťuchovali...“

Co říkáte na podporu fanoušků?

„V Olomouci se hraje dobře, lidi nám pomohli, v závěru nás hnali. Vycítili, že potřebujeme pomoc. Druhá výhra v Olomouci v řadě, druhý úspěch, druhá oslava postupu. Takže nám to tady svědčí. Doufám, že tady v budoucnu budeme zase hrát.“

Je to velký rozdíl oproti Praze, kde občas dorazí spousta fanoušků soupeře i do domácích sektorů?

„Pokud je stadion plný našich fanoušků, nebo fanoušků soupeře, je to velký rozdíl. Už s Albánií na Letné to bylo divácky super. Trošku jsme se poučili ze zápasu s Ukrajinou, kdy to nebylo dobré.“