Mbappé a spol. do české skupiny? Francouzi si před odvetou věří. Výlet na Jadran, kritizuje tisk

„Víc si přejeme asi Chorvaty, ale moc se tam vybírat nedá,“ rozmýšlel nad možnými soupeři do kvalifikace kapitán české reprezentace Tomáš Souček. Teď to ovšem vypadá spíš na souboj s hvězdným týmem okolo Kyliana Mbappého. První zápas čtvrtfinále Ligy národů mezi Chorvatskem a Francií totiž ovládli Balkánci 2:0 a mají skvěle nakročeno k postupu. Pro Česko jde přitom o klíčový souboj, protože poražený z dvojutkání doplní v kvalifikaci o mistrovství světa právě českou skupinu L.

Velmi zkušený výkon Chorvatů a zasloužené vítězství, tak hodnotí první duel francouzský tisk. Čechům se tak výrazně vzdálila vidina „hratelné“ skupiny v bojích o světový šampionát s Chorvatskem. Momentálně je totiž výrazně pravděpodobnější, že se výběr Ivana Haška střetne s vicemistry světa z Francie.

Hotovo ovšem ještě není a „Les Bleus“ si před domácí odvetou pořád věří. „První zápas jsme prohráli, ale uděláme všechno pro to, abychom vyhráli ten druhý,“ nepropadá panice trenér Didier Deschamps. „Máme kvalitu na to, abychom zápas v odvetě otočili,“ burcuje spoluhráče záložník Matteo Guendouzi.

Výsledek 0:2 pro „kohouty“ samozřejmě není dobrý, ale mohlo být i hůř, kdyby Andrej Kramarič hned v úvodu proměnil penaltu. „Samozřejmě mě to mrzí. Nejdůležitější ale bylo plnit defenzivní úkoly a to se mi snad podařilo,“ komentoval rozporuplný výkon chorvatský útočník.

Ani zahozený pokutový kop v osmé minutě ale Balkánce nepoložil a o poločase šli do kabin s dvougólovým vedením. Hlavou se nejprve prosadil Ante Budimir a pojistku přidal krásným volejem Ivan Perišič. „I po neproměněné penaltě jsme nepřestali hrát a zůstali jsme kompaktní, disciplinovaní a silní,“ chválil své mužstvo trenér Zlatko Dalič.

Úplně opačná slova volil jeho protějšek z francouzské lavičky. „Byli jsme až příliš lhostejní. Soupeř má kvalitu, takže když mu dáte příležitost, tak vás potrestá,“ bědoval Deschamps.

Jako na dovolené

A tamní média byla k výkonu mistrů světa z let 1998 a 2018 ještě kritičtější: „Francie si z výletu na Jadran nic jiného nezasloužila. Jako by hráči zapomněli, že jedou na důležitý zápas a ne na dovolenou,“ rozcupoval výkon deník Le Figaro.

Šance na lepší výsledek do nedělní odvety ovšem byly. Do dobrých pozic se dostali Kylian Mbappé nebo Ousmane Dembélé, jejich pokusy ovšem zneškodnil vynikající gólman Dominik Livakovič.

„Francouzi na nás ve druhém poločase zatlačili, ale opět jsme ukázali to, co předvádíme posledních pět, šest, sedm let – a to je jednota,“ chválil bojovný a týmový výkon vicemistrů světa z roku 2018 Kramarič.

A velký tlak od Francie se čeká i v nedělní pařížské odvetě, kde bude papírový favorit dělat všechno pro to, aby otočil nepříznivý stav. „Nebude to jednoduché, ale věřím, že se dostaneme do finálového turnaje Ligy národů. Je to náš velký sen,“ touží po postupu kouč Dalič.

Modří i přes neúspěch v úvodním zápase zůstávají sebevědomí. „Hraje se na dva zápasy a nic není nemožné. Mají jen dvougólový náskok, není to o šest branek a ve fotbale se může stát cokoliv,“ vyhlíží odvetu Adrien Rabiot.

Kdo tedy nakonec urve postup do finálového turnaje Ligy národů a kdo se utká v kvalifikační skupině s českým týmem?