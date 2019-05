Souček bude jeden z lídrů, věří Šilhavý. Proč se rozhodl pro Sadílka? | iSport.cz

Jak se rodila nominace?

„Máme tam několik absencí. Tou první je Theo Gebre Selasie, který se vzdal reprezentace. Určitě nás to mrzí, myslím, že by to ještě zvládal. Nosil to v hlavě dlouho, zavolal mi předtím, než to oznámil. Snažil jsem se ho přemlouvat, ale teď už byl rozhodnutý.“

Co další hráči?

„Zranění jsou Dočkal, Darida, Barák i Trávník. Tihle hráči nám chybí ve středu pole a nemůžou nám pomoct, proto jsme se rozhodli pro Michala Sadílka. Funguje návaznost na jednadvacítku, probírali jsme to i s jejich trenérem Karlem Krejčím. Doporučil mi ho, hraje stabilně v Eindhovenu. Věřím, že to je i naděje do budoucna. Potřebujeme zápasy doma vyhrát, proto je v předběžné nominaci i další útočník.“

Vzal jste pět hráčů z mistrovské Slavie. Nechtěl jste povolat ještě někoho dalšího?

„Uvažovali jsme o tom. Byl tam Milan Škoda, Petr Ševčík proti Chelsea vypadal velmi dobře, ale bohužel se zranil. Dal se do pořádku, rozhodovali jsme se mezi ním a Sadílkem. Věřím, že slávisté, co jsou tady, přinesou do týmu pozitivní energii.“

Nebojíte se, že jim po těžké sezoně dojdou síly?

„Je to složité. Odehráli údajně ještě víc zápasů, než Liverpool, skvěle reprezentovali na evropské scéně. Únavu určitě cítí, někteří hodně, někteří méně, někteří potřebují doléčit zranění. V tomto týdnu pojedou na krátkou dovolenou, odpočinou si a od fotbalu si trošku vyčistí hlavu. V pondělí se s námi normálně zapojí do přípravy.“

Můžou být i tahouny národního týmu?

„Tomáš Souček udělal obrovský krok, roste v každém zápase, byl tahounem slavistické jízdy. Dělal kapitána, s přehledem proměňoval penalty. Vyzařuje z něj náboj, že chce hrát za reprezentaci, není mu to jedno. Věřím, že to bude jeden z lídrů týmu.“

Proč jste nominoval Libora Kozáka a Ladislava Krejčího?

„Láďa Krejčí už figuroval v předchozích nominacích, jen když nehrál v Boloni vůbec, nebyl nominovaný. Teď ze tří zápasů odehrál dva celé, bavili jsme se s ním, viděli ho, má chuť i v tomhle období. Věříme, že pozitivní zkušenosti, co nasbíral, i když není herně vytížený, přenese do mužstva.“

A Kozák?

„To je gólový hráč, co se umí prosadit v pokutovém území. Hrajeme dvakrát doma, potřebujeme góly, abychom vyhráli. On jeden z trumfů, který by mohl rozhodnout.“

Má nováček Michal Sadílek na to, aby nastoupil rovnou v základní sestavě?

„Chybí nám typologická desítka, Pavelka, Souček, Král i Sadílek jsou spíš pracanti. Zároveň umí i do vápna a dát gól, navíc pracují dohromady. Může se stát, že budou hrát všichni. Sadílek je k dispozici, nebereme ho kvůli tomu, aby jen sbíral míče. Může si říct o trvalé místo v kádru. Jednadvacítka teď hraje jen přípravu, také proto jsme se rozhodli, aby byl u nás.“

Sledovali jste ho?

„Osobně jsem tam nebyl, v Nizozemsku se na něj byl podívat asistent Tomáš Galásek. Já ho viděl na videu. Konzultovali jsme to s trenérem jednadvacítky, který ho zná. Jeho stabilní výkony a základní sestava v Eindhovenu ho předurčují k tomu, že se nepodělá z velkého zápasu. Věříme mu, proto je v nominaci.“

Z jakého důvodu dáváte šanci Jakubu Brabcovi?

„V Turecku v zimě skončil, chtěl hrát, aby se udržel v reprezentaci, proto šel na hostování do Plzně. Bavili jsme se o něm i s Pavlem Vrbou, pochvaloval si ho. Chceme, aby měl tým náboj. Brabec, Krejčí do něj patřili už v minulosti, teď je to doplněné slávisty. Věřím, že to bude fungovat.“