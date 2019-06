Na Bulhary s Králem? Šilhavý může nahradit opory souhrou ze Slavie | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Bognar – Buzás, Kóbor (vš. Maď.) Stadion Generali Arena, Praha

Chybí Bořek Dočkal i Vladimír Darida. Oba šikovní hráči, kteří jsou schopní dirigovat hru českého týmu, jsou zranění a reprezentaci v důležité kvalifikační řeži o mistrovství Evropy proti Bulharsku žádnou myšlenkou nepomůžou. Kdo ve středu zálohy doplní Tomáše Součka a Davida Pavelku? Nabízejí se tři muži – Alex Král, Michal Sadílek, Matěj Vydra. Nejpravděpodobnější varianta? Kudrnatý mladík ze Slavie.

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý ví, že bez dvou lídrů mužstva bude muset šít jinou taktiku než s nimi. Hráči, kteří jsou při jejich absenci k dispozici, nedodají takovou kreativitu, nikdo není klasický špílmachr. „Samozřejmě ty ztráty jsou bolavé, Dočkal a Darida jsou výborní hráči, ofenzivně ladění, doma bychom je určitě potřebovali,“ vydechl Šilhavý.

„Taktika bude tudíž jiná než s nimi. Víte, jaké typologické hráče máme k dispozici, takže si možná dovedete představit, jakým směrem se naše taktika bude ubírat,“ dodal trochu tajemně šéf české lavičky.

Co hovoří pro Krále? Jednadvacetiletý záložník sice v nejprestižnějším českém dresu odehrál zatím jen dvaadvacet minut v posledním přátelském zápase s Brazílií, ale Šilhavému může nabídnout několik dobrých důvodů, proč by ho měl do sestavy zařadit.

Po jarní části je dobře rozehraný, po přestupu z Teplic se talent s vizáží Davida Luize ve Slavii rychle adaptoval a vypracoval se mezi důležité členy týmu, který české pódium zcela ovládl. Vyniká svou pracovitostí, přehledem, nebojí se říct si o přihrávku, umí vybruslit z nelehkých situací. A velkého zápasu se nelekne, sebevědomě se prezentoval už při působivém slávistickém tažení Evropskou ligou.

Navíc je Král zvyklý hrát ve středu pole se Součkem, právě souhra dvou klubových parťáků může být při Šilhavého uvažování důležitým faktorem. Tohle všechno dělá z kudrnatého pracanta velkého adepta na základní sestavu.

Vydra by mohl nabídnout rychlost, je hodně útočně nastavený, uměl by kooperovat s Patrikem Schickem, předpokládaným kladivem na hrotu. Sám Vydra říká, že pozice na podhrotu mu sedí. Jenže ho limituje mizerné herní vytížení, to je vskutku titěrné, od posledního březnového srazu odehrál za Burnley šestatřicet minut.

Sadílek je pak úplným nováčkem, v týmu vše poznává, na druhou stranu se může ohánět cennou a ne úplně malou praxí z PSV Eindhoven. Bylo by však poměrně velkým překvapením, pokud by na něj Šilhavý ukázal.

Nad jakými dalšími posty může český kouč bádat? Jelikož byl na tiskové konferenci coby kapitán Marek Suchý, je nasnadě, že ve stoperské dvojici doplní Ondřeje Čelůstku. Jeden kraj zálohy zřejmě obsadí Lukáš Masopust, který na jaře vykazoval velmi slušnou formu. Na druhé straně připadají v úvahu Jakub Jankto, nebo Ladislav Krejčí.

Pravděpodobná sestava českého týmu:

Vaclík

Kadeřábek, Suchý, Čelůstka, Novák

Souček

Masopust, Král, Pavelka, Jankto (Krejčí)

Schick

