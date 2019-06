Dvougólový střelec Schick: S kým jiným vyhrát než s Bulharskem | iSport.cz

Odehrál jste nejlepší zápas v reprezentaci?

„Co se týká gólů, tak jo. Dvě branky jsem v národním týmu zatím nedal. Ale třeba proti Brazílii to ode mě také nebyl špatný výkon.“

Jak těžké bylo dobývat bulharskou obranu, když jste brzy prohrávali 0:1?

„Gól z prvního centru nebyl úplně příjemný, byla to taková facka, která nás nakopla. Ve zbytku prvního poločasu jsme byli lepší, měli jsme další závary a šance, kdy jsme mohli dát gól. Naštěstí nás to neshodilo dolů, naopak nás to nakoplo.“

Měl jste i další šance, nemrzí vás, že z toho nebyl hattrick?

„U jedné gólové akce tam byl asi trošku ofsajd, to mě mrzí. Ještě v prvním poločase jsem po rohu lízl břevno. Šance na hattrick byly, ale celkově jsem rád, že jsem dal dva góly.“

Nebyl jste naštvaný, že vás trenér sundal ze hřiště předčasně?

„Vůbec ne. Avizoval jsem, že jsem nepřijel na sraz úplně herně vytížený. Když nehraješ, cítíš to, herní kondice je trošku jiná než ta tréninková. Potřebuju do sebe do dalších zápasů tohle vytížení dostat a pak věřím, že výkon půjde ještě nahoru.“

Situaci u druhé branky jste řešil intuitivně?

„Dostal jsem balon do běhu, šlo to blíž ke stoperovi a já musel udělat takový oblouk. Na začátku měl trošku větší rychlost, tak jsem si ho podržel na straně a čekal, že mi tam dá nohu a udělá skluz. Takže jsem míč zasekl a nakonec to v pádu nějak proměnil.“

První výhra v kvalifikaci o Euro! Češi pálili šance, Bulhary ale přece jen zdolali 2:1

Gólové šance jste zakončil velkou jistotou. Zvedl jste si sebevědomí?

„Určitě. Každý útočník chce dávat góly, když je nedává, cítí se pod tlakem. Jsem rád, že mi to tam dneska dvakrát padlo a do dalšího zápasu půjdu s větším sebevědomím.“

Čím to, že vám to v reprezentaci do sítě padá víc než v klubu?

„Hrajeme tady trošku jinak, cítím se víc ve hře, víc na balonu a dostávám se častěji do šancí. V tom je rozdíl.“

Cítíte, že na vás tým teď víc spoléhá a rostete do role lídra?

„Dostával jsem hodně balonů a byl v šancích, musím poděkovat klukům, co hráli za mnou. Odběhali kvantum metrů, to bylo hodně důležité. Já z toho pak mohl těžit.“

Ukázali jste morální sílu, když jste dokázali otočit zápas?

„Určitě. Tímhle mužstvo ukáže, že nás nepříznivý stav nesrazí. Lidé to ocenili, i když jsme prohrávali. Výkonem jsme diváky dostali na svou stranu. Fandili až do konce, to bylo super.“

Ukázalo se, že je český tým lepší než Bulharsko?

„S kým jiným vyhrát, když ne s Bulharskem. Takové zápasy musíme vyhrávat všechny, jestli chceme získat druhé místo. Bulharsko je soupeř, kterého bychom měli porážet vždycky.“

