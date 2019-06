Němci jsou ve finále ME do 21 let. Rumuny skolili v závěru trestnými kopy | iSport.cz

Německo je prvním finalistou mistrovství Evropy do 21 let. V semifinále si poradilo s Rumunskem, které porazilo 4:2 • Reuters

Fotbalisté Německa do 21 let podruhé za sebou postoupili na mistrovství Evropy do finále. Zápas s Rumunskem otočili ve druhém poločase z 1:2 na 4:2, po dvou brankách vstřelili útočníci Nadiem Amiri a Luca Waldschmidt. V nedělním finále budou Němci obhajovat titul buď proti Francii, nebo znovu proti Španělsku, které před dvěma lety porazili. Druhé semifinále začne v 21 hodin.