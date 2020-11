Krejčí po postupu U21 na EURO: Jsem pyšný, je to jako titul s Plzní

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let slaví postup na EURO • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Jaké byly vaše první dojmy poté, co jste se dozvěděl, že postupujete na EURO?

„Jsem nadšený, je to obrovský úspěch. Jsem pyšný na hráče i kolegy z realizačního týmu. Postupem jsme si splnili společný cíl. Cítil jsem zodpovědnost za celý náš tým, který vytvořil fantastickou partu. Zápas od zápasu jsme šli za společným snem, který se po porážce Skotska v Řecku proměnil v realitu. Asi mi to dojde později.“

Kam postup s jednadvacítkou řadíte ve své trenérské kariéře?

„Vysoko. Ve fotbale jsem toho zažil poměrně dost, ať už v pozici asistenta nebo hlavního trenéra. Práce u nároďáku je trochu specifická, působíte víc manažersky než trenérsky a hráče máte k dispozici jen na pár dnů. Nicméně máme zajímavou generaci, kluci hráli už na EURO sedmnáctek a devatenáctek plus nám dorůstají nadějní mladší hráči. Vytvořili jsme silný tým, tenhle postup stavím pomalu na úroveň titulu s Plzní.“

Je pravda, že jste rozhodující zápas Řecka se Skotskem nesledoval?

„Nesledoval, ale informace o vývoji mi chodily. Věřil jsem, že to dobře dopadne. Po naší páteční výhře v Řecku to byly neskutečně dlouhé čtyři dny, člověk to měl pořád v hlavě. Nemohli jsme to ovlivnit a byl jsem hrozně nervózní. Namlouval jsem si, že je víc variant, jak bychom mohli dojít k postupu, ale jsem rád, že se to rozhodlo hned prvním zápasem v naší skupině. Vyhrát ji je obrovský úspěch.“

V čem nejvíc?

„Při losování jsme šli z druhého koše, Chorvati a Řekové byli obrovsky sebevědomí. Hlavně Chorvatsko ukázalo vynikající hráče, zatímco Řecko po loňském podzimu trochu odpadlo. A Skotsko? Hodně překvapilo, skončilo třetí. Byla to strašně vyrovnaná skupina, skoro do posledního kola hrály čtyři týmy o postup. Po říjnové porážce ve Skotsku nám nebylo nejlíp, přesto tým ukázal, že dokáže zvládnout zápasy pod tlakem. V Litvě ani Řecku to nebylo jednoduché, ale tahle dvě vítězství nás vymrštila do čela, kde už jsme zůstali.“

Už vyhlížíte los, který se uskuteční 10. prosince?

„Tohle vůbec neřeším, ani nevím, kdo už postoupil a kdo ještě ne. Počkal bych na finální seznam soupeřů. Navíc ve skupinách si nevyberete, narazíme na kvalitní soupeře. Klukům věřím, dělám s nimi delší období, pomohly nám těžké zápasy v Elite lize ve dvacítce. Doufám, že hráči budou zdraví a co nejlíp se připravíme na březnovou fázi šampionátu. Všichni vnímají, že konkurence v týmu narůstá každým srazem, a nikdo nemá nic jistého. Myslím, že bude z čeho vybírat.“