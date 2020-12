Krejčí o losu EURO U21: Klíčový duel k postupu bude s Italy. Král není téma

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Dominik Bakeš (Sport)

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Twitter/Česká fotbalová reprezentace

České fotbalisty do jednadvaceti let čeká na EURO skupina s Itálií, Španělskem a domácím Slovinskem • Ondřej Bičiště/MAFRA/Profimedia

Vyfasoval skupinu smrti. Španělsko, Itálie a domácí Slovinsko. Když měl trenér lvíčat Karel Krejčí zhodnotit los EURO do 21 let, jen rozpažil rukama. „Co k tomu říct,“ povzdychl si. Pak ale už vážně dodal. „Pokud budeme zdraví, jsme schopní být konkurenceschopní i proti těmhle týmům.“

Jaké máte z losu dojmy?

„Našemu týmu věřím, ale těžko se tři měsíce před turnajem odhaduje, v jakém stavu budeme. Přeju si, abychom byli všichni zdravotně v pořádku. Pak jsme totiž konkurenceschopní i proti těžkým soupeřům jakými Španělsko a Itálie určitě jsou. Slovinci kvalifikaci nehráli, jen přípravné duely, tak uvidíme, co od nich můžeme očekávat. Uděláme maximum, abychom se porvali o čtvrtfinále.“

Nějaké bližší informace o soupeřích máte?

„Těžko říct. Donedávna jsme řešili hlavně naše soupeře ze skupiny, se kterými jsme se rvali o postup. Dnešním dnem začne tvrdší práce, budeme shánět informace, abychom hráčům připravili videorozbor. S Italy jsme se potkávali v Elite lize, ale za ty roky prošli změnou stejně jako my. Nicméně to byly vyrovnané zápasy, věřím, že s nimi to utkání bude velmi důležité a že dokážeme navázat na úspěchy z dvacítky.“

A Španělsko?

„Jeden z nejúspěšnějších týmů šampionátu. Nečeká nás nic snadného. Způsob hry bude nejspíš podobný, který vidíme u jejich A-týmu. Hodně fotbalový soupeř, který má spoustu individualit. Nic jednoduchého nás nečeká.“

Někteří hráči se na podzim poprvé objevili v evropských pohárech. Jak hodnotíte jejich dosavadní vystoupení a pomůže jim to i před EURO?

„Tyhle zápasy pro hráče znamenají obrovské zkušenosti. Většina utkání na mezinárodní úrovni má vyšší kvalitu než běžné ligové zápasy, takže kluci, kteří mají možnost je hrát, z nich budou čerpat v budoucnosti. Je to znát i na jejich sebevědomí, což bylo vidět i naposledy v Řecku. David Zima i Ondřej Lingr přijeli ze Slavie ve velké pohodě. Evropské poháry je posouvají mnohem dál a logicky si pak i hodně věří. Navíc šanci mladým dává i Sparta. Je to obrovské plus pro celý český fotbal.“

Právě Zima stabilně nastupuje ve Slavii, Lingr zase vytlačil ze sestavy Nicolae Stancia. Může se před turnajem narušit i základní osa lvíčat?

„Vypracovali jsme si analýzu jednadvacítky a viděl jsem, že sestava se neustále mění. Během kvalifikace došlo několikrát ke změnám. Navíc jsme se nebáli zařadit mladší hráče, jako jsou Adam Hložek, David Zima, Adam Karabec či Michal Beran. V závěru nás navíc upoutal Tomáš Ostrák. V kádru je velká konkurence a nikdo nemá nic jistého. Nechceme zničit nějakou vytvořenou chemii, ale pokud nás někdo zaujme, dáme mu šanci. Na věk přitom nebudeme hledět. Bude z čeho vybírat a kluci to moc dobře vnímají.“

Je už domluva s reprezentačním A-týmem, zda vám na šampionát přenechá Alexe Krále, Adama Hložka či Davida Zimu?

„Alex Král už téma určitě není. Je to stěžejní hráč áčka. U Adama Hložka se uvidí, jak na tom bude po zranění. Jestli vůbec bude k dispozici na jaře. V případě Davida Zimy je to jiné v tom, že áčko má širší kádr a bude záležet, jaký bude mít zdravotní stav. Pokud by David neměl hrát, věřím, že se s trenérem Šilhavým domluvíme, aby jel s námi.“

Jak jste spokojeni s tím, že skupinu odehrajte ve Slovinsku?

„Přeju si, aby na šampionát mohli diváci. Postup na EURO měl obrovský zvuk a řada rodinných příslušníků by za námi přijela. Je tu i fanklub, který nás v minulosti výrazně podporoval. Budeme nejspíš v Mariboru a Celje, je to o něco dál, ale věřím, že nás v tom fanoušci nenechají.“