Jednadvacítka zná soupeře pro další kvalifikaci: Anglie, Slovinsko i trpaslík

Čeští fotbalisté do 21 let se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2023 utkají ve skupině G s Anglií, Slovinskem, Albánií, Kosovem a Andorrou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.

„Lvíčata“ boj o postup na příští šampionát v Rumunsku a Gruzii rozehrají na podzim. Už v březnu svěřenci trenéra Karla Krejčího vstoupí do letošního Eura, které hostí Maďarsko a Slovinsko. V základní skupině českou jednadvacítku čeká i jeden z pozdějších kvalifikačních soupeřů Slovinsko.

„Skupina nevypadá špatně, i když v hlavě teď mám spíš blížící se mistrovství Evropy. Takže úplně neznám sílu týmů, které nás čekají. Ale i z hlediska logistiky je lepší cestovat do těchto států než někam do Kazachstánu nebo Ázerbájdžánu,“ uvedl Krejčí na youtubovém kanálu reprezentace.

„Myslím, že určitě bude v silách nového týmu se poměřit s těmito soupeři a poprat se o postupové příčky. Ať už z první příčky nebo druhého místa a případné baráže. Byl bych rád, abychom navázali na minulý tým, který třeba taky v začátku kvalifikace nebyl úplně favorit na postup,“ dodal trenér.

Papírově nejtěžším soupeřem by jednoznačně měla být Anglie, která při losu figurovala v prvním výkonnostním koši. „Anglie bude největším favoritem. Ale už jsme se s ní poměřili několikrát a třeba v kategorii U20 jsme na jejím hřišti vyhráli 3:0. Takže uspět je možné i s takovým top týmem,“ uvedl pro web FAČR český záložník Michal Kohút.

Podzimní kvalifikaci odstartuje nově složený tým, patřit do něj budou hráči narození v roce 2000 a mladší. Věkově tak do mužstva stále spadají i Adam Hložek či David Zima, kteří už nakoukli do reprezentačního „áčka“.

V osudí bylo 53 národních celků, které los rozdělil do osmi šestičlenných a jedné pětičlenné skupiny. Češi figurovali v druhém výkonnostním koši. Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst. Zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž o další čtyři místa na závěrečném turnaji.

Los kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let pro rok 2023:

Skupina A: Chorvatsko, Rakousko, Norsko, Finsko, Ázerbájdžán, Estonsko.

Skupina B: Německo, Polsko, Izrael, Maďarsko, Lotyšsko, San Marino.

Skupina C: Španělsko, Rusko, Slovensko, Severní Irsko, Litva, Malta.

Skupina D: Portugalsko, Řecko, Island, Bělorusko, Kypr, Lichtenštejnsko.

Skupina E: Nizozemsko, Švýcarsko, Bulharsko, Wales, Moldavsko, Gibraltar.

Skupina F: Itálie, Švédsko, Irsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Lucembursko.

Skupina G: Anglie, ČESKO, Slovinsko, Albánie, Kosovo, Andorra.

Skupina H: Francie, Srbsko, Ukrajina, Severní Makedonie, Faerské ostrovy, Arménie.

Skupina I: Dánsko, Belgie, Turecko, Skotsko, Kazachstán.