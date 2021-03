Krejčí před EURO: Z kluků cítím velké odhodlání. Vitík nejede jen na výlet

Extra krátké ladění končí, české jednadvacítce začíná skupinová fáze mistrovství Evropy. Aby Češi prošli do červnového play off, potřebují zvládnout supertěžkou skupinu se Španělskem, domácím Slovinskem a Itálií, s kterou turnaj ve středu načnou. „Nepůjdeme do zápasu v roli favorita, ale uděláme všechno pro to, abychom uspěli,“ říká trenér Karel Krejčí před žhavým prologem EURO.

Jaká je atmosféra v týmu těsně před startem turnaje?

„S klukama jsem byl ve spojení delší dobu před srazem, takže dobře vím, co prožívají. Tým se těší na vrchol dvouletého cyklu a cítím z hráčů obrovské odhodlání. Naopak je někdy trochu brzdím, aby se nepřemotivovali. Máme nějaké ztráty, nemohl jsem použít tři důležité hráče (stoper David Zima povýšil do reprezentačního áčka, ofenzivní univerzál Jan Matoušek je zraněný a útočník Adam Hložek po nedávném zranění zůstal ve Spartě – pozn. red.), ale věřím, že tyhle absence kluky ještě víc semknou.“

Neberete jako nevýhodu, že začínáte právě proti Itálii, která si dělá zálusk na zlato? Navíc zahajovací zápasy EURO českým jednadvacítkám historicky nejdou, od roku 2000 vyhrály jediný.

„Díky za informaci, zítra to použiju ve finální přípravě. S klukama se bavíme o tom, že vstup do turnaje je důležitý, první dva zápasy hodně napoví o našich ambicích. Italové po zářijové prohře ve Švédsku přešli na nové rozestavení 5–3–2, ve zbytku kvalifikace byli dominantní a prokázali obrovskou kvalitu.“

Navíc svoji skupinu suverénně vyhráli.

„Je vlastně jedno, koho bychom při losu dostali, je tu šestnáct výborných týmů. V Elite lize ve dvacítkách i potom v kvalifikaci na tenhle turnaj nám paradoxně svědčily zápasy se silnými soupeři. Chorvatsko, Řecko nebo Francie měly silné individuality, ale byli jsme na ně dobře nachystaní a většinou jsme tyhle zápasy zvládali. Ani před Itálií nejsme předem poražení a doufám, že kluci nechají na hřišti všechno.“

Už víte, jak proti Italům uspět? Našel jste slabá místa?

„Pokud chcete uspět s takhle silným týmem, musíte podat bezchybný výkon. Očekávám, že tenhle zápas bude mít tempo, ale asi to bude spíš taktická bitva. Hodně napoví, kdo vstřelí první gól. Velké zápasy jsou o chybách. Nesmíme Italům nabízet situace, v kterých jsou silní: v přechodové a útočné fázi mají výborné hráče, v brejkových situacích si věří a jsou v nich hodně šikovní. Asi to nebude přestřelka, spíš zápas o jednom nebo dvou gólech. Musíme si dát pozor na jejich ofenzivní hráče a nedat jim moc prostoru.“

Utkání s Italy hodně napoví. V případě bodového zisku se postup hodně přiblíží, říká redaktor Sportu

Souhlasíte s teorií, že na trojku vzadu je ideální trojka? Nastoupíte s třemi stopery jako Italové, nebo postavíte čtyři obránce?

„Pracujeme s oběma variantami. Už několikrát jsem zmínil, že výhodou tohoto týmu je univerzálnost hráčů, kteří jsou schopní odehrát více postů ve více rozestaveních. Vídám je v lize i pak u nás na tréninku, na tenhle pocit hodně dám. Plánovali jsme, že si sedneme po úterním tréninku a rozhodneme, jak to postavíme.“

Má šanci i osmnáctiletý sparťanský stoper Martin Vitík, jenž za jednadvacítku dosud neodehrál ani jeden zápas?

„Má šanci jako každý jiný, ale sestavu by se nejdřív měli dozvědět hráči. Ani nevím, jak dopadnou předzápasové testy. Můžeme se bavit o nějakých jménech, ale pak přijde nějaká jobovka a celé se to zhroutí. Na druhou stranu, Martina jsme sem nebrali na výlet a hraje ve Spartě, což něco znamená. Věřím, že je schopen nám pomoct.“

Kvůli situaci kolem koronaviru jste musel oželet plánovaný přípravný kemp a nestihli jste ani jeden testovací zápas. Dá se na tom vůbec najít něco pozitivního?

„Tahle doba je složitá. Můžeme být rádi, že se EURO vůbec odehraje. Není to jednoduché pro nikoho. Na hráčích byla patrná únava z víkendových zápasů, snažíme se tréninky dělit na menší části a probíráme na nich i taktické věci k zápasům. Posílili jsme medical team, vzali jsme o jednoho fyzioterapeuta víc, protože během týdne sehrajeme tři zápasy. Věřím, že kluci na hráčích zamakají a pokaždé se je budou snažit dát rychle dohromady. Další otázkou jsou testy. Doufám, že celý tým před každým zápasem dopadne dobře a budu moct počítat se všemi hráči.“

Čistě mimochodem, není to pro vás nejtěžší období v trenérském životě?

„Mojí výhodou je, že s týmem pracuju delší čas. Škoda jen, že nám odpadl finální kemp a nemohli jsme tam vzít hráče, kteří by si to výkony v lize zasloužili. I proto jsem se rozhodl vsadit na hráče, s kterými pracuju nejdéle. Věřím, že za společných iks let ode mě dostali dost informací a teď se budeme moct připravovat jen na konkrétní soupeře. Naší výhodou může být sebevědomí z předchozích let, ve dvacítce jsme vyhráli v Portugalsku, Nizozemsku, Švýcarsku… Taky proto věřím, že se těžkých soupeřů na EURO nezalekneme a zabojujeme o čtvrtfinále.“