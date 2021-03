Krejčí: Zima v áčku? Šilhavému do hlavy nevidím. U Španělů bylo ticho

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Pavel Šulc stíhá Gianlucu Scamaccu v souboji Česka s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Jednička české reprezentace do 21 let Martin Jedlička • Profimedia.cz

Buď, anebo. Česká jednadvacítka stojí před poslední partií skupinové fáze EURO na rozcestí: pokud po remízách s Itálií a Slovinskem ztratí i v úterý večer proti supersilnému Španělsku, květnové čtvrtfinále ji nejspíš mine. Lvíčata nutně potřebují vyhrát – ovšem pokud Itálie remizuje se Slovinskem, mohla by plichta stačit i jim (v takovém případě by potřebovali lepší nebo stejné skóre jako Italové). „Dokud existuje šance, byli bychom sami proti sobě, kdybychom tomu nevěřili a nepokusili se o postup,“ řekl trenér Karel Krejčí, jenž na předzápasové tiskovce promluvil i o slávistickém stoperu Davidu Zimovi. Ten na šampionátu není, protože si ho kouč Jaroslav Šilhavý stáhl do áčka na start kvalifikace mistrovství světa – zatím kvůli pěti minutám.

Co vám běží hlavou den před rozhodujícím zápasem ve skupině na EURO? Čeká vás Španělsko, obhájce titulu.

„V koutku duše jsem si po dvou zápasech přál čtyři body, ale i když máme o dva méně, pořád je o co hrát. Splnili jsme už hlavní cíl v podobě postupu na EURO, co by za to řada jiných zemí dala. Skupina je pořád vyrovnaná, ale teď je nám jasné, kdo proti nám stojí a že to nebude jednoduché. Pro všechny z nás je obrovská výzva poměřit se s favoritem celého turnaje.“

Budete alespoň letmo sledovat souběžně hraný zápas Slovinska s Itálií? Pokud by skončil remízou, mohl by vám stačit i bod.

„Kdepak, nebudu to sledovat. Budu se soustředit na náš zápas. Favorité obou utkání jsou jasní, ale může se stát cokoliv.“

Je těžké vlít do hráčů nějakou víru při vědomí, že proti nim bude stát soupeř, který sedmnáctkrát v řadě neprohrál a který inkasuje minimum gólů?

„Klukům jsem promítl krátké video, sestříhali jsme jim oba španělské zápasy na EURO. V místnosti bylo takové ticho, že by tam bylo slyšet i spadnutí špendlíku. Pokud budeme chtít uspět, musí se sejít víc věcí: odvaha, spousta naběhaných kilometrů i kus štěstí. Jestliže se nám povede vstřelit gól, Španělé by mohli znervóznět. Ale opakuju, je to extrémně těžký soupeř.“

Na čem Španělé svoji kvalitu zakládají?

„Jdou tomu naproti, nebojí se na EURO poslat to nejlepší z věkové kategorie. Mrzí mě, že my nemáme Zimu, Hložka či zraněného Matouška. Věkově by k nám spadal i Alex Král. Mít o někoho z nich víc, tým by byl silnější. Zato Španělé sem přijeli v top sestavě, jednadvacítce přikládají velkou váhu.“

Když jste zmínil stopera Davida Zimu, co říkáte na to, že v áčku během březnového srazu zatím odehrál jen pět minut proti Estonsku?

„Mrzí mě to hrozně moc. Ve druhé polovině kvalifikace nám strašně pomohl, byl to náš klíčový defenzivní hráč. S Jardou Šilhavým jsme se o něm bavili, a když se ho rozhodl vzít do áčka, mrzelo mě, že nemůže jet s námi na EURO. Nevidím Jardovi do hlavy, ale čekal jsem, že David bude mít větší minutáž.“

Když jste mluvil o tom, že Španělé budou extrémně těžký soupeř, chystáte na ně defenzivní taktiku?

„Pracuju s nějakou vizí, ale pozor: nemůžete proti nim jen bránit. I když je pravda, že svým způsobem hry dostanou každý tým do hlubšího bloku. Itálie s nimi v sobotu sehrála dobrý zápas: čekala na chybu v rozehrávce a nastřelila břevno. Agresivitou držela Španěly dál od brány, přesto kontrolovali zápas. Bude to chtít odvahu směrem dopředu i zodpovědnost v defenzivě. Taky zkusíme využít nějaké standardky, v těchto situacích Španělé mají problém. Ovšem třeba Itálie si nevypracovala ani jeden roh.“

Mimochodem, jak jsou na tom Libor Holík s Adamem Karabcem? Prvního během turnaje trápil kotník, druhého tříslo.

„Fyziotým na nich pracuje. Oba půjdou do předzápasového tréninku a uvidíme, jak se budou cítit. Věřím, že nakonec budeme mít možnost vybírat ze všech hráčů, kteří jsou tady.“

Bitva se Španělskem rozhodne o všem: buď postoupíte, nebo vypadnete. Byl jste už někdy s týmem v podobné situaci?

„Už v kvalifikaci před námi byly zápasy, v kterých jsme byli nuceni uspět. Začínali jsme čtyřmi domácími zápasy, ale dva jsme prohospodařili remízami a před utkáním v Chorvatsku jsme byli pod tlakem. Kdybychom prohráli, tak tu dneska nesedím. Zvítězili jsme 2:1 a vrátili se do hry o postup, teď jsme v podobné situaci. Ale pozor, Španělsko je ještě o level výš.“

Tušíte, že to pro vás bude jeden z největších zápasů kariéry?

„Na reprezentační úrovni určitě ano. Budeme hrát osmnácté utkání, zatím jsme prohráli jen dvě. Nemáme se za co stydět. Řada skvělých týmů tady není, zato my si tyhle zápasy můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Pro všechny z nás je to obrovská zkušenost do budoucna.“

Nebojíte se, že úspěšnou generaci, která je už na třetím mistrovství Evropy, čeká poslední společný zápas?

„Bavili jsme se o tom už před posledním utkáním kvalifikace v Řecku. Nějakou větu o tom do přípravy dám. Tihle kluci pro český mládežnický fotbal udělali hodně, měli možnost hrát na třech šampionátech, teprve čas to docení. Něco z jejich příběhu jim před zápasem určitě připomenu.“