Chaluš před Španělskem: Zkusíme zahrát jako áčko proti Belgii

Na EURO sedmnáctek jeho tým skončil ve skupině a v devatenáctkách dokráčel do semifinále. A co mistrovství Evropy jednadvacítek? V úterý večer přijde odpověď, kapitán Matěj Chaluš a jeho kumpáni budou hrát poslední skupinový zápas s obhájcem trofeje Španělskem. Potřebují zvítězit nebo remizovat (za předpokladu, že Italové remizují se Slovinskem a zároveň nebudou mít lepší skóre než Češi), jinak to bude jejich poslední společný zápas. „Tohle si nikdo z nás nepřipouští. Věřím, že budeme namotivovaní dost na to, abychom Španěly porazili,“ doufá Chaluš.