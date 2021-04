Trenérův konec? Zatím ne, Krejčí má vést kemp nové jednadvacítky

Krach na EURO = konec trenéra. Tahle rovnice by se v případě kouče jednadvacítky Karla Krejčího nabízela, ale zatím není aktuální. Krejčí by měl po sezoně se svými pobočníky ještě vést úvodní kemp nové generace, která v září rozehraje kvalifikaci na mistrovství Evropy 2023. Jak už iSport.cz informoval po turnaji, (ne)prodloužení smlouvy, jež Krejčímu a jeho asistentům končí 31. července, by mělo řešit až nové vedení FAČR.