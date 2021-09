ONLINE: Česko - Albánie. Karabec v základu, od začátku hraje také Daněk

Martin Vitík oslavuje branku do sítě Slovinska • ČTK / Pancer Václav

Fotbalisté české reprezentace do 21 let dnes hrají druhý zápas kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy proti Albánii. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka mají zatím na kontě jedno vítězství, když minulý čtvrtek na úvod porazili Slovinsko gólem Martina Vitíka v 89. minutě. Naváží lvíčata na úspěšný vstup do kvalifikace a potvrdí roli favorita i proti Albáncům? Zápas, který začíná v 18:00, sledujte ONLINE REPORTÁŽ na iSport.cz.