Markovič makal, Neuman se slunil. Teď letí na EURO: Gruzie? Neznámá

Měli jste na dovolené myšlenky na to, že na vás přece jen může vyjít řada?

Markovič: „V neděli (4. června) jsme skončili baráž s Příbramí a ještě než jsme začali slavit záchranu v lize, volal mi trenér brankářů Petr Kouba, že je Kovi (Matěj Kovář) zraněný a je možnost, že bych jel s jednadvacítkou. Asi dva dny potom mi to potvrdil. Věděl jsem, že za týden budu zase v zápřahu. Dovolenou jsem nestihl. Byl jsem akorát týden na dovolené a pracoval jsem na chatě. Tam je vždycky hodně práce.“

Neuman: „Dva dny před koncem dovolené mi volal trenér Kouba, že z toho Tonda Kinský kvůli zranění pravděpodobně vypadne. Měl jsem to předem naplánované tak, že kdyby se něco takového stalo, mám zajištěný přílet přímo na den srazu. Už před Egyptem jsem věděl, že Kovi má něco s nohou. Trenér mi oznámil, že pojede místo něj tady Marki a že další v pořadí jsem já. Říkal jsem si, že není moc pravděpodobné, že by se dostalo i na mě. Takže jsem v klidu odletěl.“

Věděli jste delší dobu předem, že jste v brankářské hierarchii čtyřka a pětka?

Markovič: „Já určitě ne. Viděl jsem nominaci a pod čarou dalších pět jmen bez pořadí. Na některých srazech se nás gólmanů protočilo víc. Trenér mohl vybírat podle různých kritérií. Do poslední chvilky jsem nevěděl, kdo tam bude.“

Neuman: „Já to mám úplně stejně. Kvalifikaci jsem začal na pozici trojky, ale pak jsem z toho kvůli zranění vypadl a přestával jsem chytat i v klubu. Říkal jsem si, že by se mi mohlo s nominací poštěstit, ale nebral jsem to tak, že bych měl stoprocentně jet.“

Cítíte, že Jakub se posunul do role dvojky a Vladimír jede na turnaj jako trojka?

Markovič: „Já bych to tak nebral. Máme čtyři dny do zápasu. Uvidíme, jak to bude. Nikdo ani neříkal, kdo je jednička, dvojka, trojka. Trénujeme všichni stejně. Nikdo není víc než ten druhý. Kdo stojí v bráně, musí cítit, že mu někdo dýchá na záda a zároveň má od něj podporu. Je potřeba najít vyváženost. V Pardubicích jsem dělal dvojku a cítil jsem, že není dobré házet někomu klacky pod nohy. V zápase musíte toho druhého podpořit a v tréninku se ho snažit přechytat.“

Neuman: „Určitě se nestaráme sami o sebe. Každým tréninkem se všichni posouváme výš a výš a vytváříme si co nejlepší servis. EURO nám určitě může pomoct, i kdybychom nenastoupili. Kluby se můžou podívat na soupisku a uvidí tam naše jména. Myslím, že je docela dobrý úspěch dostat se na takový turnaj.“

Jak se aktuálně cítíte fyzicky, gólmansky, psychicky?

Markovič: „Já výborně. Jsem rád, že jsem mohl chytat poslední zápasy. Půlrok jsem seděl, ale dokázal jsem se připravit právě na tuhle chvilku.“

Neuman: „I když jsem posledních pět zápasů v Karviné nechytal a pak jsem měl dovolenou, neměl bych nějak zaostávat. První dva dny na kempu byly pro ně docela zátěž, ale dostal jsem se do toho zpátky.“

Jste zvědaví, co vás čeká v Gruzii?

Markovič: „Nikdy jsem tam nebyl, takže netuším, co nás tam čeká. Určitě jsem zvědavý na stadiony. Uvidíme, jestli se dostaneme i mimo hotel, abychom zjistili, jak tam lidé žijí. O té zemi jsem doteď nic nevěděl.“

Neuman: Taky jsem v Gruzii nikdy nebyl, takže jsem zvědavý úplně na všechno.“

Jede se na vás podívat přímo do dějiště šampionátu někdo blízký?

Markovič: „Nehledě na to, jestli jedu já, budu tam mít bráchu. Zařizuje přes cestovku zájezd pro fanoušky na první dva zápasy v Batumi. Zrovna mu byla přidělena takhle akce. Už půl roku předem jsme si říkali, že by bylo pěkné se tam potkat.“

Neuman: „Od nás pravděpodobně nikdo nepřijede. Všichni chodí do práce, je to narychlo.“

Jakube, už je jisté, že jdete do Baníku?

Markovič: „Furt se to ještě řeší. Do přípravy po návratu z EURO s Vláďou každopádně naskočíme rozjetí a fotbalově nebudeme pozadu. V Pardubicích jsem mohl poznat Florina Nitu. Od takových zkušených gólmanů se nejvíc naučíte v tréninku. Navíc jsem ho poznal jako člověka. Je to úplně jiná nátura. Učil jsem se každý den.“

Vláďo, v Karviné po postupu do nejvyšší soutěže zatím nepodepsal Jiří Ciupa, jenž dochytával sezonu místo vás. Je to šance pro vás?

Neuman: „Jirka má smlouvu do konce června, ještě je na rozhodnutí čas. Nemám žádné informace o nějakém třetím gólmanovi. Já si každý půlrok věřím, že můžu být jednička. Tak to bude i teď. Je trošku komplikace, že nestihnu minimálně dva týdny přípravy. Ale asi bych to neměnil.“