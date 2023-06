Suchopárek před Anglií: Musíme si získat respekt. Sok bez tréninku

PŘÍMO Z GRUZIE | Projdete mezi paneláky s balkony rozmanitých tvarů, na které by stoupl jenom sebevrah (anebo místní) – a najednou jste tady. U moderní a útulné Adjarabet Areny, v níž se ve čtvrtek večer (od 18 hodin středoevropského času) postaví Česko ve vstupním duelu EURO U21 nabušené Anglii. „Z mužstva cítím velkou energii, zaujetí, odhodlání, motivaci,“ uvedl trenér Jan Suchopárek. Prodáno či rozdáno bylo zhruba devět tisíc vstupenek.

Nad klenutými modrými tribunami se tyčí mrakodrapy. Do Adjarabet Areny, nejluxusnějšího stadionu pro EURO U21 v Gruzii a Rumunsku, se vejde zhruba jednadvacet tisíc diváků. Bude se v ní hrát i finále. Pro Čechy může být ctí, že právě tady se poměří s hrdou Anglií.

V kvalifikaci s ní dvakrát prohráli (1:3, 1:2), hlavně v Burnley nestíhali. Nastal čas odplaty? „Věřím, že třetí zápas bude z naší strany nejlepší. Pro většinu hráčů to bude vrchol, jsou hladoví po úspěchu. Nesmíme se bát o výsledek. Respekt k soupeři? Ano, zaslouží si ho. Anglie je špička. Ale spíš musíme být motivovaní a taky si získat respekt,“ prohlásil kouč Jan Suchopárek.

Na výhru jeho vyrovnané party bez hvězd se miliony nesází, i remíza by byla malou senzací. Pokud hledáte favorita turnaje, podívejte se na soupisku prvního soka „lvíčat“. „Důležitá bude naše mentální síla a nastavení hráčů. Musíme být aktivní a dobře organizovaní. A vstřelit více branek než soupeř,“ nastínil strategii kouč.

Zní to jednoduše, ale… Protivník je fakt klasa. Jenže Češi už nehodlají být ustrašení. „Kvalita našich hráčů má oproti těm dvěma utkáním s Anglií, které se hrály před nějakou dobou, stoupající úroveň. I když je pravda, že v ofenzivě oproti soupeři trošku zaostáváme. Obdivuju jejich finální řešení, díky němuž jsme dvakrát prohráli. Na druhou stranu, my jsme hráli velice bojácně a s přílišným respektem,“ vrátil se do minulosti.

Kolébka fotbalu se nicméně k vrcholné akci této kategorie postavila macešsky. Její zápasy nepřenáší žádný televizní kanál! Carsleyho soubor s esy z Premier League (Smith-Rowe, Palmer, Jones) navíc přiletí do dějiště až v den zápasu, před bitvou s Českem si v Batumi vůbec nezatrénuje.

Anketa Postoupí český tým ze skupiny na EURO do 21 let? ANO NE

Zato Kaloč a spol. ve středu vpodvečer poprvé vstoupili na krásně zelený trávník, pokochali se útulným prostředím a pak přes hodinu ladili formu na velký zápas. „Bude to velice, velice těžké,“ zdůraznil Suchopárek. „Rozhodnou maličkosti a my na ně musíme být připraveni. V Anglii jsme příliš brzy rezignovali,“ nelíbilo se mu.

V sestavě člověk zvenčí cítí několik otazníků. Bude zlínský Martin Cedidla v obraně napravo, nalevo nebo na lavičce? Najde se ve středové řadě místo pro kompletní trio Červ, Kaloč, Žambůrek? Využije trenér od první minuty Kušejovu přímočarost, Karabcovu či Daňkovu kreativitu? Vidí opravdu Pavla Šulce spíš na pozici desítky než na křídle, kde odehrál výbornou sezonu za Jablonec? A kolik prostoru dostane středopolař Matěj Jurásek ze Slavie, který už nakouknul do seniorského áčka?

Na to Suchopárek podle předpokladů konkrétně neodpověděl. „O sestavě máme jasno my i hráči,“ sdělil pouze. Nemá zvykem odkrývat karty, když to není nutné. Jen zopakoval, že se při absenci Matěje Kováře posouvá na pozici jedničky Vítězslav Jaroš, jemuž doběhlo hostování z Liverpoolu ve Stockportu. „Rozhodla kvalita a zkušenosti,“ vysvětlil jednoduše.

V českém kádru nenajdete klasického levonohého beka. Je možné, že se na druhou stranu přesune Cedidla. Druhou variantou je slávista David Pech. „Anglie má na pravém i levém křídle taky hráče přes nohu,“ upozornil trenér, jenž nemůže využít „áčkaře“ Davida Juráska. „Máme tady kvalitní hráče, kteří jsou schopní nastoupit na různých postech. V přípravě ukázali, že roli, na kterou třeba nebyli zvyklí, dokážou zvládnout,“ neviděl v tom zásadní problém.