Motal Angličany, ale pálil šance. Co ta produktivita, Vasile K.?

Hlavně v první půli zahajovacího utkání fotbalové reprezentace na EURO U21 ho bylo plné hřiště. Vasil Kušej jako by si ani neuvědomoval, jaké síle on i jeho parťáci čelí: dynamický ofenzivní hráč zaujal drzostí i tahem, dostal se do tří dobrých šancí – ale ani jednu neproměnil. „Nečekal jsem, že budou Angličané tak nedůslední a takoví profesoři,“ vyprávěl po zápase, který by se ale mohl vyvíjet jinak, kdyby alespoň jednu ze svých příležitostí proměnil. Ostatně; Kušej a produktivita, to je dlouhodobě velké téma… „Co jsem slyšel, tak třeba Jindřichu Trpišovskému se zatím nelíbila jeho efektivita, ale to bylo na začátku jara. Od té doby šel nahoru,“ upozorňoval fotbalový redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v pořadu iSkaut, věnovaném právě Kušejovi, který se natáčel pár kol před koncem ligové sezony.