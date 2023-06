Česko - Německo 2:1. Lvíčata šokovala favorita, Vitík přiblížil postup

Češi bojují na ME do 21 let o přežití • Profimedia

Adam Gabriel v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vítězslav Jaroš v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Martin Vitík v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Vasil Kušej v souboji s německou obranou na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Adam Karabaec v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk slaví gól proti Německu na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Václav Sejk slaví gól proti Německu na EURO do 21 let • FAČR / Pavel Jiřík ml.

Čeští fotbalisté do 21 let ve druhém utkání na EURO senzačně porazili Německo 2:1 a jsou blízko postupu do čtvrtfinále! O výhře proti obhájcům zlata rozhodl až v závěru zápasu Martin Vitík, který se prosadil tečovanou střelou. V prvním poločase se po ukázkovém brejku a parádní akci Vasila Kušeje prosadil do prázdné branky Václav Sejk. Svěřenci Jana Suchopárka po úvodní prohře s Anglií (0:2) mají postup ve svých rukou. Ve středu je čeká souboj s Izraelem (18:00), v němž jim stačí remíza.