Mladí Němci pod palbou po české lekci: bezradnost a rasismus na sítích

Kdo si myslel, že si němečtí fanoušci na mezinárodním poli spraví chuť na ME do 21 let, vypadá to, že se šeredně zmýlil. Chybí takřka vše, co ještě v nedávné minulosti Němce zdobilo. Důslednost? Slůvko, které svěřenci Antonia Di Salva neznají. Navíc se tým vypořádává s rasismem. Německé naděje v Gruzii tápou a média i veřejnost tepou do celého týmu, a to někdy i za hranou slušných mravů. Dva hráči si o sobě po remíze 1:1 s Izraelem přečetli na sociálních sítích věci, které k fotbalu nepatří. Navíc blamáž pokračuje prohrou s Českem 1:2.