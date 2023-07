Finále EURO U21: pro Španěly rutina. Rozluští Anglie kód a přepíše historii?

Anthony Gordon rozhodl o výhře Anglie nad Portugalskem a postupu do semifinále EURO do 21 let • profimedia.cz

Fotbalisté Anglie po 14 letech postoupili do finále mistrovství Evropy do 21 let • ČTK / AP / Tamuna Kulumbegashvili

Česká lvíčata jsou už dávno na svých klubových adresách po nepovedeném vystoupení na evropském šampionátu a chystají se na novou sezonu. Finále ME do 21 let je ale na programu v sobotu v batumské Adjarabet Aréně. Od 18 hodin se o titul porvou zavedené firmy. Anglie vyzve Španělsko a zejména pro reprezentaci z Britských ostrovů jde o velkou věc. Titul z jednadvacítek totiž pro Anglii může parta kouče Lee Carsleyho vydobýt po 39 letech.

V semifinále se jednalo o dvojitou bitvu Davida s Goliášem. Izrael navázal na MS dvacítek a ukázal sílu svých současných mládenců cestou do semifinále také kontinentálního turnaje, tam ale tým kolem nadaného Oscara Gloukha narazil na betonovou zeď Young Lions a Anglie triumfovala 3:0.

Ve druhém semifinále do té doby houževnatá Ukrajina ztratila glanc, Španělsko jí nasypalo 5 kousků od cesty a bylo jasno. Finálové klání v Gruzii nepřinese překvapení. Na druhý pokus outsider favorita nepřekvapil. Obě semifinálové dvojice se totiž shodou okolností potkaly už ve skupinách.

Pro Španělsko jde v podstatě o rutinu. La Rojita, jak se reprezentantům do 21 let ve Španělsku přezdívá, sbírali vavříny na evropských šampionátech v letech 2011, 2013 a 2019. Mezitím se představili jako poražení finalisté také v roce 2017. Španělé jsou zkrátka na úspěchy v této věkové kategorii zvyklí a postupu do finále letošní party se na Pyrenejském poloostrově nevěnuje přehnaná pozornost. Jakoby platilo drsné pravidlo, že jedině zlato na krku zásadně přitáhne oči médií i veřejnosti.

Na ostrovech je situace rozdílná. Anglie čeká na titul z jednadvacítek od roku 1984. Tenkrát se radovali například Gary Bailey, Steve Hodge či Mark Hateley. Nikdo však nezná přesný důvod půstu anglických mladíků. A když už se naposledy v roce 2009 ve finále objevili, byl z toho debakl od Německa 0:4. Rok co rok přitom Anglie vysílá na ME do 21 let tým, který budí respekt, řada hráčů už kope Premier League, případně hostuje ve druhé lize z domácích velkoklubů. Tohle je případ i letošního výběru, který vede někdejší defenzivní pitbul Derby County či Evertonu Lee Carsley.

„Pro hráče je už finále velký úspěch. Rostou jako tým. Dosud jsme si vedli dobře, ale ten nejtěžší krok je teprve před námi. Můžeme tvořit anglickou fotbalovou historii,“ řekl Carsley po postupu do finále. I pro něj samotného jde o velký milník kariéry. Jako hráč ani jako trenér dosud žádnou trofej nezískal. A možná sám odpovídá na to, proč Anglie na titul z jednadvacítek naposled dosáhla tak dávno. „Sledoval jsem naše hráče v jejich vývoji na hřišti i mimo něj a udělali kus práce. Někdy považujeme skvělou úroveň hráčů, které produkuje náš systém, za samozřejmost, což není tak docela pravda.“

Pod Carsleyho vedením navíc Angličané mohou přepsat dějiny ME do 21 let ještě v jedné kolonce. Dosud totiž brankář James Trafford neinkasoval jedinou branku. Pokud by Anglie nedostala gól ani ve finále, stane se prvním celkem, který nedovolil soupeři gólovou radost během celého turnaje od chvíle, kdy se hraje ME do 21 let formátem základních skupin a play off začínajícího čtvrtfinálovými duely. Mimořádný počin je blízko, jak připomíná i novinář Jack Wilkinson. „Přenést zkušenosti a kvalitu z Premier League na ME do 21 let byl pro anglické výběry neřešitelný problém 39 let. Lee Carsley je se svým týmem blízko rozluštění kódu.“

Proti ale stojí Španělé, kteří na turnaji vstřelili už 13 gólů a pod vedením Santiho Denii spoléhají zejména na technickou vytříbenost svých hvězd. Pikantní duel to bude zejména pro záložníka Manchesteru City Sergia Gómeze, který je společně s krajanem Abelem Ruizem a Ukrajincem Georgijem Sudakovem se třemi góly nejlepším střelcem turnaje. Sudakov už žádnou trefu nepřidá, oba Španělé mohou a jistě je požene i touha pokořit anglickou defenzivu, která je pro soupeře zakletá. Povolanějšího soupeře na prověření si Angličané pro finále přát ani nemohli.