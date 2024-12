ONLINE: „Lvíčata“ se dozví soupeře na EURO. Jaká skupina smrti hrozí?

Napětí stoupá. Už dnes večer se fotbalová reprezentace do jednadvaceti let dozví tři soupeře ve skupině na červnovém EURO (11. - 28.6) na Slovensku. Los finálového turnaje šestnácti týmů se koná v Bratislavě, což je jedno z osmi hostitelských měst. S kým se Češi utkají? Průběh losování sledujte ONLINE na iSport.cz, začíná se v 19.00.

Dalšími pořadatelskými městy jsou Košice, Trenčín, Trnava, Žilina, Dunajská Streda, Nitra a Prešov. Mladí Češi jsou ve třetím koši, takže se vyhnou Polsku, Dánsku a Rumunsku. Pro fanoušky by byla nejlepší destinace Trenčín, který leží kousek za hranicemi. Blízko jsou také Trnava, Nitra, Žilina a Bratislava. Daleká cesta by naopak čekala příznivce na východ do Prešova a Košic.

Rozdělení do košů:

1. koš: Anglie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko

2. koš: Německo, Itálie, Ukrajina, Francie

3. koš: Česko , Dánsko, Polsko, Rumunsko

, Dánsko, Polsko, Rumunsko 4. koš: Gruzie, Slovinsko, Slovensko, Finsko

Jak může vypadat skupina smrti?

Anglie, Německo, Česko, Slovensko

A skupina snů?

Nizozemsko, Ukrajina, Česko, Finsko

Trenér Jan Suchopárek žádné speciální přání nemá. V interní tipovačce ovšem uvedl trojici Portugalsko, Německo a Slovinsko. „Hráči, kteří reprezentovali dlouho před námi, vždycky říkali, že nejtěžší je na EURO se dostat. Pak se děly věci. Někdy se to povedlo, jindy ne,“ nechá se překvapit kouč „lvíčat“, jenž se na los do Bratislavy osobně chystá. „Hlavně pro fanoušky i jazykově je Slovensko přidaná hodnota. Moc se tam těším. Když něco potřebujete vyřídit, je to jednodušší než třeba v Gruzii,“ poznamenal.