Talent Sigmy Hadaš: Už jsem víc Hanák než Valach. Lituje zranění Harušťáka

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Zranění Jaroslava Harušťáka, levého halfbeka Suchopárkovy party, zasáhlo také Matěje Hadaše (21). Byť ho absence spoluhráče nejspíš vynese do základní jedenáctky „lvíčat“ na EURO, mnohem radši by měl „Haryho“ na Slovensku v týmu a bojoval s ním na hřišti o místo. „Bylo mi ho strašně líto. Vůbec jsem nemyslel na to, že bych měl najednou blíž do sestavy,“ ujistil talent z olomoucké Sigmy před prvním zápasem šampionátu s Anglií.

Zranění teplického Jaroslava Harušťáka, který si přetrhl zkřížený vaz v koleni, s vámi tedy zamávalo?

„Viděl jsem tu situaci, kdy se mu to stalo. Myslel jsem na to, aby se nenaplnily ty nejčernější scénáře. Naštěstí to dopadlo relativně dobře. Hary nepřijde o celý rok, ale o pár týdnů anebo měsíců. Vůbec jsem to nebral tak, že jeho zranění posílilo moji pozici. Asi to tak můžete brát, ale konkurence je tady i tak velká. Když se něco takového někomu přihodí, určitě to není první, ani druhá nebo třetí myšlenka. Soustředil jsem se na to, abych podával dobré výkony v klubu.“

Hru máte postavenou na fyzické připravenosti. Jak se po klubové sezoně cítíte?

„Cítím se skvěle. V sezoně jsem odehrál dost zápasů, měl jsem i velkou minutáž. Po fyzické stránce jsem připravený dobře. Ať už z klubu anebo z reprezentace.“

Našel jste se na pozici halfbeka?

„Moje predispozice jsou na to dělané. Moje hra je založená na fyzičnosti, běhání. Vyhovuje mi to tam. Vždycky jsem byl ofenzivnější hráč, nastupoval jsem i v útoku. Až v devatenáctce jsem se za pana trenéra Holoubka, kterému dělal asistenta pan Janotka (současný kouč Sigmy), postupně začal předělávat na defenzivnější typ. Tehdy se to začalo lámat, učil jsem se bránit. Už mi to jde líp, ale ještě mám mouchy, na kterých je třeba pracovat.“

Nechybí vám víc gólů, asistencí? V lize vám body zatím nenaskakují.

„Určitě je to téma, o kterém se bavíme s trenérem Janotkou. Popichuje mě, že za rok toho ode mě v tomto směru moc nebylo. Možná to pramenilo z toho, že jsem v premiérové sezoně myslel víc na defenzivu. Hrál jsem spíš zodpovědněji. Na videu jsem pak viděl situace, ze kterých jsem mohl v ofenzivě vytěžit víc. Určitě je to o hlavě, ne o tom, že bych nebyl schopný tam doběhnout. V přípravě i teď na EURO se na to zaměřím. Je to jedna z věcí, na kterých zapracuju. Věřím, že to příští rok určitě přijde. Těším se na to.“

Držíte vy Olomoučáci na EURO při sobě?

„Na pokoji jsem s Kouťasem (brankářem Janem Koutným), který je na prvním srazu. Kluky moc neznal. Z Olomouce je i Dáňa (Kryštof Daněk), určitě si spolu rozumíme. Já jsem z Valašska (z Valašského Meziříčí), ale už od devatenácti let bydlím sám v Olomouci. Od deváté třídy jsem tam byl na internátu. Už se považuju spíš za Hanáka než za Valacha. Je fakt, že když přijedu domů, nostalgie na mě dýchne zpátky. Do Valmezu ale jezdím málo.“

S čím vyrukujete ve čtvrtek na Anglii?

„Hrajeme proti obhájci trofeje. Bude to hned na začátku ten nejtěžší test. Říkáme si o jejich silných i slabších stránkách. Myslím, že se na ně dobře nachystáme. Jsou tam kluci z Liverpoolu, z Arsenalu. A taky z druhé ligy, kde hrají ve svých týmech stěžejní role. Konkrétně se na nikoho nepřipravujeme. Moc si vážíme všech fanoušků, kteří za námi přijedou. Budeme jim to chtít vrátit. Strašně moc se na to těším.“