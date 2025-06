Fila o sestupu Benátek, znechucení Anglie, podpoře z domova či popularitě v Itálii

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | Na jaře dal gól Monze i Juventusu. S Benátkami však sestoupil z nejvyšší italské soutěže a nyní si chce Daniel Fila (22) spravit náladu na EURO U21. „Mohl bych využít větší rychlost a kvalitu, kterou jsem poznal v Serii A,“ doufá rodák z Brna, jenž se v březnové přípravě trefil dvakrát proti Španělsku. Tím si upevnil pozici útočníka číslo dva za kapitánem Václavem Sejkem. Anebo bude ve čtvrtek v Anglii spolu s ním v základu? Program ME do 21 let ZDE>>>

Také on hraje o svou budoucnost. V tuhle chvíli se počítá, že se Daniel Fila vrátí po turnaji do horkých Benátek mezi hromadu turistů z celého světa, ale kdyby na Slovensku zazářil, dveře do lepšího klubu se mu otevřou. A kdyby ne? „Má podepsanou smlouvu i na druhou ligu. V ní by měl mít víc prostoru. V Serii B nebude Dan pod tak obrovským tlakem. Měl by ukázat, co v něm je. Čekáme, jestli se něco rozjede po EURO,“ sdělil iSportu hráčův agent Martin Hrdlička.

Pocházíte z nedalekého Brna. Dorazí vás na Slovensko podpořit hodně známých?

„Zpočátku to bude hlavně o kamarádech, bratranci. Rodiče přijedou až v neděli, v týdnu jsou v práci. Ale už na Anglii potřebuju deset, patnáct lístků. Čekám, že bude velká návštěva. Na to jsem z Itálie zvyklí. Snad si to užijí. I do Itálie za mnou jezdili, jen po menších skupinkách.“

Posunula vás půl sezona v Serii A?

„Když hrajete proti takovým soupeřům, mělo by vám to něco dát. Musím to ale ukázat na hřišti. Nerad o tom mluvím. Proti Španělsku jsem měl dvě šance a dal dva góly. Třeba tímto chci týmu pomoct. Mohl bych využít větší rychlost a kvalitu, kterou jsem poznal v Serii A.“

Sledujete, co se po sestupu děje v klubu?

„Samozřejmě, že sleduju. Vím, kdo a kam přestoupil. Myslím, že trenér by měl zůstat. Na prvním místě je ale pro mě momentálně reprezentace a EURO. V hlavě jsem nastavený, že zůstávám v Benátkách. Po turnaji se uvidí, co dál. V Serii A jsem přičichl k velkým zápasům a týmům. V Serii B to takové nebude. Ten skok je obrovský, obě soutěže se nedají srovnat. Sestup mě zasáhl, ale postupem času jsem to vzal jako fakt. Už nemá cenu to dál řešit.“

Máte informace, že půjdou Benátky hned zase za postupem mezi elitu?

„Byla o tom řeč. Máme nového majitele a stoprocentně je ambice postoupit za rok zpátky.“

Je fotbalista v turistickém městě anonymní?

„Úplně ne. V Mestre (předměstí) mě lidé na ulici poznávali, i když jsem měl kšiltovku. Některé významnější hráče ještě samozřejmě daleko víc. Samotné Benátky jsou víc turistické. Tam je to jiné. Hlavní turistický vrchol nás čeká v červenci po návratu.“

Ve čtvrtek se postavíte v Dunajské Stredě právě obhájcům titulu. Jaké to bude?

„Víme, jací soupeři nás v prvních dvou zápasech čekají. (po Anglii přijde Německo) Bude to spíš o taktice do defenzivy. Uvidíme, jaký bude průběh utkání. Jestli budeme víc na balonu než předtím se Španělskem. Od toho, jak bude šlapat tým v obraně, se odvine i naše útočná fáze. Angličané i Němci na hřišti hodně rotují, nebude to ani tak o rozestavení jako o nabírání soupeřů.“

Proti Angličanům jste už nastoupil na minulém šampionátu v Gruzii. Pamatujete si to?

„Hrál jsem proti nim ještě v Českých Budějovicích…Vím, čeho jsou ti hráči, i když se mužstvo samozřejmě změnilo, schopní. Jejich kvalita je obrovská. Většina z nich hraje každý víkend Premier League. Úplně se s nimi rovnat nemůžeme. Musíme do toho dát týmovost a trošku jim ten fotbal zkazit, znechutit. A využít šance, kterých možná nebude moc. Na jejich soupisku jsem se ale nedíval. Je mi to trošku jedno. Slyšel jsem, že někteří hráči ze srazu odjeli. Sami přesně nevíme, kdo proti nám nastoupí.“