Úkol pro mladíky, nezakopnout! Krejčí: Zatratili nás, ale my se nevzdáváme | iSport.cz

Jak se vykoupit za říjnové ztráty s Řeckem a Skotskem? Řešení je pro fotbalovou jednadvacítku jen jedno: zvládnout bitvy se San Marinem (čtvrtek 14. listopadu, Chomutov) a v Chorvatsku (pondělí 18. listopadu, Velika Gorica). Jen to českým mládencům zajistí nadějné vyhlídky do druhého roku kvalifikace na EURO. „Nechceme panikařit, ale kluci rozhodně mají na to, aby předváděli lepší fotbal,“ říká trenér Karel Krejčí.

Jaký je ideální scénář pro dvojzápas se San Marinem a v Chorvatsku? Šest bodů?

„Nekalkuju, jdu do toho s pokorou. Klukům jsem na začátku srazu řekl: Spousta lidí nás možná zatratila, ale chtěl bych, abychom se tímhle dvojzápasem dostali zpátky do hry a ukázali, že nemáme špatný tým.“

Zvládnete to i bez zraněného ofenzivního univerzála Jana Matouška?

„Je to ztráta, ale musíme ho nahradit. V hlavě mám víc variant. Je to škoda, Maty pro nás měl být klíčový hráč a tahle kvalifikace mohla být jeho. Původní plán vypadal tak, že ho pošetříme na Chorvatsko, ale bohužel se o víkendu v lize zranil. Nedá se nic dělat, bude to muset doléčit.“

Nahrává vám pořadí zápasů? Proti San Marinu, které v kvalifikaci prohrálo všechny čtyři dosavadní duely se skóre 0:17, byste si mohli zvednout sebevědomí a do Chorvatska jet jistější.

„Je pravda, že bychom potřebovali San Marino porazit po slušném výkonu, abychom si před Chorvatskem zvedli sebevědomí. V Chorvatsku nás nečeká nic jednoduchého, ale zároveň potřebujeme vymazat ztráty z října, kdy jsme doma jen dvakrát remizovali.“

Nebojíte se před San Marinem předpokládaného dobývání hlubokého bloku? V předchozích utkáních se opakovaně ukázalo, že je to vaše slabina.

„Bylo by příjemné nastřílet co nejvíc branek, ale za dobu, co s klukama pracuju, jsme nikdy nebyli tým, který by nasázel pět šest gólů za zápas. Máme jiné přednosti. I říjen ukázal, že máme problém hrát proti hlubšímu bloku. Dá se čekat, že San Marino bude bránit v deseti lidech.“

Jak na to chcete vyzrát?

„Potřebujeme, aby v našem výkonu bylo víc sebevědomí, individuální kvality i odvahy. Proti Řecku i Skotsku jsme to někdy zbytečně obehrávali a těžko se prosazovali. Se San Marinem potřebujeme mít ve vápně pořád čtyři pět lidí.“

Mimochodem, jak moc je reálné nasazení obvyklého středního záložníka Michala Sadílka na levý kraj obrany? V Eindhovenu tam hraje od začátku sezony.

„Bavíme se o různých variantách, už jsem mu to naznačoval při předchozích srazech. Michalovi se na levého beka moc nechce, ale je to jedna z možností, protože v klubu to teď hraje pravidelně. V Eindhovenu má spíš defenzivní úkoly, ve vyšším postavení jsem ho moc neviděl. Něco vyzkoušíme a ještě to společně probereme.“

Doufáte i v pomoc Litvy, která ve čtvrtek hraje s Chorvatskem? Litevcům se už podařilo remizovat se Skotskem, dalším silným týmem vaší skupiny.

„Sami jsme se proti Litvě v září přesvědčili, že to s ní není jednoduché. Je to zarputilý soupeř s výborným gólmanem, jsou schopní bodovat s kýmkoliv. Na druhou stranu Chorvaté po úvodním zaváhání se Skotskem zpozorněli a myslím, že to v Litvě zvládnou.“