Bez kapitána i Hložka. Poradíme si, věří Krejčí. Postaví poprvé Zimu?

Po deseti měsících se vrací do procesu. Na přivítanou dostala Lvíčata papírového trpaslíka. Svěřenci Karla Krejčího se mohou rozehrát v San Marinu. Avšak reprezentační trenér počítá absence: chybí kapitán Matěj Chaluš, opora Adam Hložek či čerstvě nominovaný Michal Hlavatý, jehož nahradil Michal Beran z Liberce. „Je to utkání, které musíme zvládnout, pokud chceme někam postoupit. Věřím síle našeho týmu. I přesto, že s námi někteří kluci z podzimu nejsou. Věřím, že je nahradíme a utkání zvládneme,“ říká Krejčí.

Může být San Marino ideálním soupeřem na rozehrání?

„Dalo by se to tak říct, ale stojím si za tím, že to bude zápas hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme. Je to utkání, které musíme zvládnout, pokud chceme někam postoupit. Očekávám podobný průběh jako v domácím zápase. Budeme dobývat obranný val soupeře. I směrem k tomu jsme se na to připravovali v tréninku, hráčům jsme pouštěli nějaká videa... Nesmíme nic podcenit a od začátku jít za vítězstvím. Čím dřív branku vstřelíme, tím snazší pak bude průběh.“

Padla v týmu už řeč i o Chorvatech?

„Sem tam to s realizákem naťukneme. Mám připravené nějaké věci, ale na tým se snažím působit tak, aby byla veškerá koncentrace na San Marino. Je to další krok k tomu, abychom docílili toho, co jsme si řekli. Nicméně s Chorvaty to může být klíčový zápas celé kvalifikace. Mají ztráty, takže oni nás musí porazit. Do kvalifikace šli z prvního koše, byli favoritem skupiny, takže věřím, že jim to doma co nejvíce znepříjemníme.“

Chybí kapitán Matěj Chaluš. Jak moc velká komplikace to je?

„Absence Chaluše je velký zásah do týmu. Nechyběl na žádném srazu, naši důvěru měl, i když třeba v klubu pravidelně nehrál. V kolektivu je to lídr, tmelící prvek. Před srazem ale nebyl dostatečně fyzicky připravený, abych s ním mohl počítat do základu.“

Nahradí ho slávista David Zima, nebo Dominik Plechatý, který po návratu do Sparty přišel o herní vytížení?

„David nastupuje ve Slavii, kde má obří konkurenci. A přesto, že s námi na srazu ještě nebyl, věřím, že pokud dostane důvěru, je schopný to zvládnout. Plechy s námi působí naopak dlouho a je natolik prověřený, že pokud by nastoupil, zvládne to. Je to bezproblémový kluk. Ze Sparty mám navíc zprávy, že se mu letní příprava povedla a nehraje jen kvůli silné konkurenci, která v klubu na stoperu je. I samotný trénink s takovými hráči je pro něj výborný. Doufám, že formu z přípravy si přenese i do reprezentace.“

Jak si poradíte s povýšením Adama Hložka do A-týmu?

„Na to jak je stále ještě mladý, si v týmu vybudoval silnou pozici. Kluci jej respektovali. Na podzim byl našim nejlepším střelcem. Nominace do áčka je pro něj obrovské vyznamenání. I pro nás. Adam si to svými výkony v jednadvacítce a ve Spartě zasloužil. Má před sebou velkou kariéru. My si s jeho absencí budeme muset poradit. Věřím, že kluci, kteří dostanou šanci, že se ukážou a pomohou týmu.“