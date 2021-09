Lvíčata zvolila lídrem Kaloče: Páska je pro mě čest. Co poví v kabině?

Éra Matěje Chaluše skončila v minulém cyklu, teď je tu nová jednadvacítka a nový kapitán. Lvíčata si zvolila Filipa Kaloče, záložníka Baníku. „Moc si toho vážím, ale na hřišti v tom budeme všichni společně,“ říká Kaloč před čtvrtečním startem kvalifikace na EURO proti Slovinsku. Český tým čeká minimálně deset zápasů: na šampionát do Rumunska a Gruzie postoupí vítězové devíti skupin a nejlepší z druhých míst, dalších osm týmů půjde do baráže.

Co vám běželo hlavou, když jste se dozvěděl, že budete kapitánem jednadvacítky?

„Je to pro mě velká čest. I když se tím vlastně nic nemění: já budu mít pásku, ale na place v tom budeme jako tým. Jestli chystám nějakou řeč před prvním zápasem? Něco v kabině povím, čeká nás důležitý zápas. Myslím ale, že je nás víc, kdo si vezme slovo, nebudu sám.“

Přijel jste na sraz z klubu pozitivně naladěný? Váš Baník v lize šlape, po šesti kolech je pátý.

„Máme dobré období, navíc jsme o víkendu vyhráli. Pravidelně hraju, za což jsem rád. Přijel jsem v dobrém rozpoložení a doufám, že to ukážu i na hřišti.“

Je pro vás výhoda, že první dva zápasy kvalifikace hrajete doma? Po Slovinsku vás v pondělí čeká Albánie, obě utkání se hrají v Českých Budějovicích.

„Je to fajn. Nemusíme cestovat, jsme doma v Česku. Když jsem se díval na zápasy předchozí jednadvacítky, vždycky měla podporu fanoušků, což nás taky požene dopředu. První zápas se Slovinskem pro nás bude důležitý, chceme dobře začít. Proto je dobře, že hrajeme doma.“

Vyhovuje vám prostředí na Hluboké, kde se chystáte na oba zápasy?

„Všechno je v pořádku, máme nadstandardní péči. Sice je to hodně rychlé, na přípravu máme jen pár dnů, ale stihli jsme dobře potrénovat a říct si pár důležitých věcí. Teď to potřebujeme zúročit na hřišti, snad to proti Slovinsku zvládneme.“

Jak vlastně vidíte vaše šance ve skupině s Anglií? Těžko se předem vyhlašuje, že budete hrát jen o druhé místo, ovšem anglická síla je nezpochybnitelná.

„Nejdřív nás čeká Slovinsko a Albánie, na tyhle zápasy se teď soustředíme nejvíc. Anglii máme až v listopadu. Určitě bude favoritem, ale rozhodně to nebude tak, že si s Angličany půjdeme jen tak zahrát. Teď potřebujeme zvládnout první dvě utkání, abychom se měli od čeho odpíchnout.“

Co takhle odpíchnout se až k olympiádě? I o ni v tomhle cyklu hrajete, fotbalové Česko se pod pěti kruhy představilo naposledy v Sydney 2000.

„Olympiáda je zatím hodně vzdálená, ale byl by to pro nás obrovský úspěch. Ovšem zatím máme před sebou celou kvalifikaci, takže bych ještě nechtěl předbíhat.“