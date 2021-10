Anglický rebel. Žambůrkův odchod mrzel Slavii, hraje jen přáteláky

Bylo léto, ale nad Edenem se nesla mračna. Nejen že ambiciózní projekt Slavie v roce 2018 nedosáhl na ligový trůn, ale zároveň „sešívaní“ přišli o dva talentované hráče. Pavel Bucha utekl do Plzně, o tři roky mladší Jan Žambůrek nabral směr Ostrovy. Společného mají více: oba šikovní záložníci, zastupuje je stejná agentura a zároveň si předali pomyslnou štafetu v reprezentaci do 21 let. Dvacetiletá naděje Brentfordu si dnes může odbýt premiéru v Kosovu.

Rozhořčení panovalo obrovské. Když se vedení Slavie před více než třemi lety dozvědělo o záměrech Pavla Buchy a jeho agentury Sport Invest, běsnilo na všechny strany.

Předseda Jaroslav Tvrdík tehdy vyhlásil jedné z největších sportovních agentur v tuzemsku válku. To však ještě netušil, že na konci léta přijde druhá ťafka – pro jeden z největších talentů v červenobílé líhni přišel Brentford a díky výstupní klauzuli přetáhl Jana Žambůrka na Ostrovy.

„Pozůstatek minulosti spolupráce s agenturou Sport Invest. Klub o hráče stál, byla však uplatněna výstupní doložka. Stále platí, že s touto agenturou klub smluvní vztahy s výjimkou na stávající hráče neuzavírá. A bez výjimky platí zákaz doložek,“ vysvětloval Tvrdík na Twitteru rozzlobeným fanouškům ztrátu mladého fotbalisty.

Jsme v roce 2021. Slavia už přes dva roky opět podepisuje hráče zmíněné agentury a Žambůrek má před sebou premiéru v reprezentaci do 21 let. „Je to hráč, který může do týmu přinést nové prvky. Honza v předchozích reprezentačních výběrech i na záznamech z Brentfordu, které jsme viděli, předváděl velkou kvalitu a bude přínosem pro naše mužstvo,“ slibuje si trenér Jan Suchopárek.

Silná levačka, cit pro kombinaci a mimořádná průniková přihrávka. To jsou aspekty, které plavovlasého mladíka zdobí. Ještě unikátnější je jeho vývoj na Ostrovech. K nominaci do reprezentace v posledních týdnech nepotřeboval žádné soutěžní utkání. Brentford totiž před pěti lety rozpustil mládežnickou akademii a opustil struktury FA.

Cílem majitele Matthewa Benhama, který sází na datovou analytiku a angažuje se také v dánském Midtjyllandu, bylo zamezit větším klubům, aby dál zneužívaly možnosti krást vypiplané mladíky za hubičku. V reálu to znamená, že klub ze západu Londýna přivádí hráče ve věku 17 až 18 let do béčka, které hraje pouze přátelská utkání.

Na výsledek se nedbá. Důležitá je konfrontace s dospělým fotbalem. Soupeři jsou různí. Během sezony je to třeba Dulwich Hamelt, tým ze šesté nejvyšší soutěže. Jakmile mají elitní ligy volno, síly změří brentfordská rezerva s Chelsea, Manchesterem United či Bayernem Mnichov.

„Viděl jsem několik utkání béčka Brentfordu a musím říct, že proti nim nastupují za jiné rezervy hráči, kteří naskakují i do Premier League. Úroveň zápasů je velice dobrá. A i když se Honza do áčka nedostává, u nás si místo zaslouží,“ má jasno Suchopárek. Našlápnuto do něj ovšem Žambůrek měl. V minulé sezoně, kdy Brentford bojoval o postup mezi anglickou elitu, pravidelně chodil na lavičku. V závěru jej však vyřadilo zranění kotníku.

„Čtyři a půl měsíce jsem byl zraněný, měl jsem problém s kotníkem, ale už jsem v pořádku. Mám za sebou několik zápasů za béčko, trénuju na sto procent, takže žádný problém nemám. Uvidíme, co dál,“ popsal současný stav nováček v partě „lvíčat“ po příjezdu do Prahy.

Pár tréninků nyní absolvoval i s áčkem. Jenže získat flek v týmu Thomase Franka není lehký úkol. V létě „včely“ na přestupovém trhu utratily rekordních 1,1 miliardy korun. Konkurence se nafoukla do závratných výšin. A v Premier League se po skalpu Arsenalu či plichtě s Liverpoolem honosí na sedmé příčce.

I proto Brentford hledá řešení, jak kreativního záložníka dál rozvíjet. Podle informací iSport.cz je velmi pravděpodobné zimní hostování. V úvahu připadají kluby z Championship či cesta na sever, kde má klub konexe u již zmíněného Midtjyllandu.