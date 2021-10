Jednadvacítka hraje proti Kosovu o komfort. Chce se naladit před Anglií

Česká jednadvacítka vstoupila do kvalifikace o postup na EURO dvěma výhrami • Twitter/ceskarepre_cz

Pokud máte rádi seriály, tenhle vás zatím musí bavit. Nová jednadvacítka rozjela kvalifikaci na EURO nejúspěšněji za posledních dvanáct let a po dnešní partii s Kosovem může být ještě lépe. Ideální pohled na tabulku by měl na konci večera v Českých Budějovicích vypadat takhle: čtyři zápasy, dvanáct bodů, první místo. Půjde i o co nejlepší pozici před listopadovým šlágrem v Anglii, což je hlavní favorit české skupiny.