Gól jak od Benzemy. Klobouk dolů, řekl Kinský. Popsal, jak je ve Slavii

Soupeř mi přišel velmi silový, vyspělý, vysoký, jaké to proti němu bylo?

„Byli skvělí, taky už asi dva roky neprohráli. Fakt silný tým. Jejich projev byl asi vyspělejší, ale my jsme byli nebezpeční. Do šancí jsme se dostávali, škoda, že nám tam toho nepadlo víc. Jejich jediná střela na bránu skončila v síti... Ale jsme rádi za postup.“

Dalo se s tím inkasovaným gólem vůbec něco dělat? Martinsen to trefil jak Benzema ve finále Ligy národů.

„No, nevím, bylo to těžký... (smích) Navedl si to, udělal to hezky a trefil to dobře. Klobouk dolů. Dobrý gól.“

Už jste zmínil, že cíl byl splněn. Ale nemrzí vás, že první místo patří Dánsku jen kvůli tomu, že nastřílelo Kazachstánu a Severnímu Irsku více branek? Máte stejně bodů, stejný rozdíl ve skóre, neprohráli jste.

„Přesně tak, hlavně je škoda, že pak při nasazování do košů jsme se mohli vyhnout těm top týmům. Na druhou stranu si s nimi aspoň zahrajeme, porovnáme se a budeme si to s nimi chtít rozdat. A vyhrát.“

Co vám tento sraz řekl o síle mužstva?

„Hlavně musím říct, že máme skvělou partu. Všichni táhneme za jeden provaz, máme ambice jít neustále dál a kvalitní týmy porážet. Budu makat, abych se dostal i na další sraz a klukům opět pomohl. Takhle to mají nastavené všichni.“

Odchytal jste všechna tři utkání. Spokojenost?

„Jo, myslím, že to bylo dobrý. Zrovna v tomto zápase proti Dánsku to bylo hodně o hře nohou, snad jsem to zvládl v pohodě. Dobře jsme se do nich až na závěr prvního poločasu dostávali. Pak nám pomohla pauza, něco jsme změnili a už to bylo zase lepší. Kromě té gólové střely jsme to do defenzivy odehráli dobře, musím kluky pochválit. Hraje se mi s nimi opravdu výborně, přitom jsme spolu takhle nastoupili poprvé. Zvládli jsme to.“

Máte vůbec dovoleno kopnout dlouhý balon?

(smích) „Dovolené to určitě mám, důležité je reagovat na situace v zápase, na soupeře, jak to hraje, kde má volné místo. A tam se pak snažit míče dostávat. Samozřejmě po zemi je to lepší a modernější.“

Táta, se kterým jste se hned po skončení duelu na trávníku soukromě bavil, bude chválit? Nebo je spíš přísný?

„Ještě si to určitě nějak zhodnotíme, ale bývá přísný. (úsměv) Nejdůležitější je, že jsme splnili cíl v podobě postupu. O ten šlo především.“

V létě jste udělal důležitý životní krok, přestoupil jste z Dukly do Slavie. Jak se vám tam líbí?

„Je to tam skvělé. Kluci jsou hrozně v pohodě, máme tam parádní atmosféru. Realizační tým taky, trenéři brankářů Štěpán Kolář s Radkem Černým jsou top. Tréninky mě moc baví. A parťáci – Aleš Mandous, Ondra Kolář i Přéma Kovář – mi pomáhají, za což bych jim chtěl poděkovat. Úroveň je vysoká, je to nejkvalitnější tým v Česku, takže já jsem strašně rád, že s nimi můžu trénovat a pravidelně hrát za béčko. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem tam šel.“