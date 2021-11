Jak držet krok s elitou? Lvíčata, přidejte v klubech, velí Suchopárek

Conor Gallagher centruje do vápna během zápasu s českou reprezentací do 21 let • Reuters

Lukáš Červ (8) v zápase proti Anglii za českou reprezentaci do 21 let • Reuters

Lukáš Červ v zápase proti Anglii za českou reprezentaci do 21 let • Reuters

Vypadalo to na velký čtvrtek. Výběr do 16 let porazil Německo (3:2). Dvacítka se úspěšně popasovala s Itálií (2:1). Ovšem výkladní skříň českého mládežnického fotbalu na Ostrovech třetí cenný skalp nepřidala. Lvíčata nestačila na Anglii. Rozdíl se otiskl nejen v konečném výsledku 1:3, ale především v herních atributech. „Rychlost, kvalita i přemýšlení soupeře byly na jiné úrovni. Hráče posouvají tréninky a zápasy s nejlepšími hráči na světě, my takovou možnost nemáme,“ postěžoval si kouč Jan Suchopárek.