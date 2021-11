Suchopárek po plichtě Lvíčat ve Slovinsku: Karabec udělal chybu

Znamená plichta ve Slovinsku zisk, nebo ztrátu?

„Předně: byl to spíš boj než hezký fotbal, takhle jsme to trochu očekávali. Sami jsme si zkomplikovali situaci vyloučením a nedohraným soubojem po rohovém kopu, i když jsme právě na tohle hráče upozorňovali. Hráli jsme v deseti a za dvě minuty dostali gól, což přineslo ještě větší komplikace. Ale…“

Ale?

„Musím kluky ocenit, že se zformovali. Ve druhé půli mužstvo ukázalo to, co potřebujeme, čili týmový výkon a pracovitost. Ještě bych uvítal větší koncentraci, protože v některých momentech jsme se nechali zbytečně rozhodit špatně posouzeným zákrokem nebo odskočeným míčem. Každopádně bod jsme si zasloužili a odměnou nám byl gól na 1:1. Plus jsme měli další situace, z kterých jsme mohli vstřelit branku. Na druhou stranu, soupeř byl velice nepříjemný, důrazný a skvěle zahrával standardky, v některých momentech jsme to odvraceli se štěstím.“

Ještě k osudovému momentu a vyloučení Adama Karabce po dvou žlutých kartách v rychlém sledu. Po první k němu ze střídačky letělo: „Hlavně se nenech vyprovokovat.“ A za pět minut šel ze hřiště… Co vy na to?

„Hráči dostali pokyny, aby soupeře dostupovali a nefaulovali. Z toho pramení určitý nedostatek, který u Adama občas je. Ani v momentě, kdy se dlouho nedostane k míči, protože je to boj nahoru dolů, nemůže propadnout skepsi. Myslím, že to trochu pramenilo z jeho nejistoty, že nebyl na míči a nebyl zapojený. Adam udělal chybu, ale zaplaťpánbůh pro nás, že se nám povedlo zápas zvládnout aspoň do remízového stavu. Věřím, že se z toho poučí nejen Adam, ale i ostatní hráči. Musejí emoce krotit.“

I v české lize se Karabcovi občas vyčítá, že když se mu nedaří podle představ, je náladový. Limituje ho to v dalším progresu?

„S Adamem jsme řešili určité technicko-taktické věci a myslím, že to pochopil a je schopný to plnit. Jeho odezva v tréninku i na hřišti, přestože ve Slovinsku na to měl jen třicet minut, se zlepšila. Ovšem jestli on i ostatní naši hráči chtějí hrát nejlepší fotbal na světě, musejí vypínání ze hry omezit. Kdo je chytrý směrem dopředu, měl by být chytrý i směrem dozadu. Je to o zkušenostech, určitě se to naučí.“

Čím si vysvětlujete, že vaše hráče vyloučení paradoxně uvolnilo a i v deseti dokázali vyrovnat?

„Myslím, že jsme běhali daleko víc než předtím. Na začátku zápasu se našlo dost věcí, které jsme měli vyřešit líp, chyběl nám pohyb. Střídající Lukáš Červ přinesl oživení a správnou energii, kterou jsme potřebovali. Ukázalo se, že můžeme hrát i v jiném rozestavení a třeba o jednoho hráče méně, přesto to může mít správný efekt. Ne, že bychom Slovince zamkli na jejich polovině, ale určitě jsme byli nebezpečnější. Byla to práce celého týmu, kluci šli nadoraz.“

Tohle je nejdůležitější poznatek ze Slovinska?

„Hráči už neměli co ztratit, možná díky tomu jsme byli daleko odvážnější, důslednější i koncentrovanější. Nemluvím jen o Adamově červené, ale i o momentech, kdy diskutujeme s rozhodčím nebo boucháme s míčem o zem. Pak hráč deset vteřin nemyslí na hru, což je potřeba odstranit. Kdybychom hráli standardně o jedenácti, možná bychom to ještě uhráli. Anebo taky ne. Jestli se chceme posouvat, musíme být preciznější a tohle už neopakovat. Máme před sebou spoustu práce.“

Jak jste celkově spokojený s podzimní fází kvalifikace? Čtyři výhry, jedna remíza, jedna porážka, skóre 11:4 – a první místo v neúplné tabulce.

„Jsem spokojený s třinácti body. Situace na začátku nebyla úplně jednoduchá, ale to nebyla pro nikoho. Povedl se nám výborný vstup, po vyhraném prvním zápase se Slovinskem z hráčů spadla nervozita. Po čtyřech utkáních bez ztráty bodu nás čekal jasný favorit skupiny Anglie a ukázalo se, že kluci nemůžou hrát pořád stejně.“

Vrátila vás porážka 1:3 zpátky na zem?

„Angličané trestali naše chyby, nesmíme otálet jedinou vteřinu. Ve Slovinsku jsme potřebovali uhrát aspoň bod, což se povedlo. V dalším vývoji skupiny nám může pomoct. Celkově podzim dopadl slušně, dal bych nám dva minus.“

Kde zůstávají rezervy? Na čem ještě musíte pracovat?

„Na všech aspektech. Rozhodně se můžeme opřít o dobrou defenzivní práci, máme i solidní střed pole. Nedostatky jsou ve finální fázi, což je věc zkušeností, koncentrace a práce v klubech. Je to hodně o výběru místa a kontrole prostoru. Jestli chceme hrát proti nejlepším týmům důstojnou roli, musíme být daleko důslednější a v každém momentě připravení na situaci, která může nastat.“

Je kádr jednadvacítky na začátku druhé poloviny kvalifikace uzavřený, nebo před březnovým srazem budete hledat další adepty pro reprezentaci?

„Teď je kádr uzavřený, ale na jaře zase budeme hledat.“ (usmívá se)