Plán Lvíčat na Albánii? Nic nedohánět a zlomit ji hned zkraje, velí kapitán

V téhle situaci už byla. Česká jednadvacítka loni v listopadu přijela do Slovinska s jasným cílem: vyhrát! Měla za sebou čerstvou porážku v Anglii – a trápila se i v Koperu, v oslabení zachránila aspoň remízu. Páteční mise v Albánii (19.00 v Elbasanu) má stejné zadání, parta kolem kapitána Filipa Kaloče nutně potřebuje tři body. „Jsme spolu po čtyřech měsících, těšili jsme se na sebe. Doufám, že to bude vidět i na hřišti,“ říká Kaloč před sedmým dílem kvalifikace na EURO. Češi vedou svoji skupinu o tři body před favorizovanou Anglií, která ale odehrála o dva zápasy méně.

Platí pro bitvu v Albánii heslo tři body, nebo nic?

„V součtu Albánie a úterního zápasu v Andoře chceme šest bodů, abychom se mohli v červnu doma s Anglií poprat o první místo. Máme co napravovat: minule jsme po porážce v Anglii chtěli zvítězit ve Slovinsku, jenže jsme šli do deseti a nakonec jsme brali jen bod. Ukázali jsme charakter, mohli jsme i vyhrát.“

Co udělat pro to, aby se neopakoval stejný scénář jako v Koperu?

„Trenér si to s Karou (vyloučeným záložníkem Adamem Karabcem) asi vyříkal, že to bylo zbytečné. Od začátku to byl vyhecovaný zápas a rozhodčí tomu trochu pomohl, pouštěl zákroky na obě strany. Doufám, že v Albánii se to bude vyvíjet jinak. Máme jasný plán, jak uspět.“

Třeba tak, že zopakujete dva rychlé góly ze zářijového zápasu v Budějovicích?

„Tenkrát jsme vyhráli 4:0, ovšem teď to bude jiný zápas. Albánci doma ještě neprohráli a nedostali gól. Navíc je to pro ně poslední šance, jak se poprat o druhé místo. Bude to pro ně zápas o všechno a takhle k tomu přistoupí. Nicméně my chceme vyhrát a k tomu povede jediná cesta.“

Jaká?

„S klukama jsme si říkali, že se nechceme dostat do situace, kdy budeme něco dohánět. Albánci v říjnu nad Slovinskem doma vedli 2:0, pak slezli v deseti hráčích a víceméně hráli na výsledek. Tohle nechceme dopustit. Zkusíme navázat na tři domácí góly z první půle a zlomit zápas hned na začátku.“

V čem je Albánie jiná doma a venku, kde zatím uhrála jen tři body na půdě poslední Andorry?

„Když jsme se zpětně dívali na zápas v Budějovicích, připomněli jsme si, že jeden nebo dva góly padly po chybě albánského brankáře. Od té doby nechytal. Teď mají lepšího, který je podržel i doma se Slovinskem. Jak jsem už zmiňoval, bude to jiný zápas, ovšem jeden detail zůstává: chceme hrát svoji hru a nepřizpůsobovat se soupeři. Čili ideálně vstřelit první gól, ať je hra o nás.“

V Anglii i ve Slovinsku jste pokaždé skórovali jen jednou. Pracovali jste na ofenzivě?

„Řešili jsme to i u videa. Třeba ve Slovinsku jsme v poslední třetině hřiště nebyli úplně přesní, možná taky trochu zbrklí. Víc situací jsme mohli dohrát lépe, snad to ukážeme už v Albánii.“

I bez zraněného útočníka Tomáše Čvančary, jenž se na jaře ve Spartě trefil pětkrát?

„Je škoda, že tu s námi není. Ve Spartě pravidelně hraje a střílí góly, i ve Slovinsku vyrovnal na 1:1. Ale myslím, že to tak velké oslabení pro nás není. Jsou tu další, například Vašek Sejk z Teplic. Semkneme se a urveme to.“