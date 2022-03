Žambůrek na dánském dobrodružství: Proti Londýnu skok, ale fotbal tu žije

V jednadvaceti už toho obrazil docela dost. Hrával v Brentfordu, s kterým loni postoupil do Premier League, hostoval ve Shrewsbury a teď se Jan Žambůrek po zimním přesunu z Anglie rozkoukává v Dánsku. Střední záložník kývl malému Viborgu, kde je zatím trpělivým žolíkem. S českou jednadvacítkou ve středu vyráží na pokračování evropské kvalifikace do Albánie, hraje se už v pátek.

Snil o slavné Premier League, už se jí dotýkal konečky prstů. Jenže smůla, Jan Žambůrek v anglické lize neodehrál ani minutu. Do Brentfordu šel už jako teenager ze Slavie a na tři a půl roku v zemi, která dala světu fotbal, vzpomíná s nostalgií.

Anglie už je pro něj minulost: pulzující Londýn v zimě vyměnil za Viborg, čtyřicetitisícové město uprostřed Dánska. „Byl to skok. V Londýně žije spousta národností a mísí se tam mnoho kultur, ve srovnání s ním je Viborg takové městečko,“ usměje se Žambůrek. „Ale nemyslete si, fotbalem to tam žije. Pár Dánů jsem poznal už v Brentfordu, jejich mentalita je mi blízká.“

Pokud nesledujete dánskou ligu pravidelně, vězte, že energický střední záložník odehrál všech pět jarních zápasů. Minuty však zatím sbírá pomalu: třináct, třináct, osmnáct, deset, čtyři… Hned zkraje přišla nečekaná komplikace: skončil trenér Lars Friis, jehož Žambůrek znal už z Brentfordu, a nastoupil jeho jmenovec Jacob Friis. „Nebudu lhát, bylo to nepříjemné. Nová země, nová kultura – a do toho nový trenér. Snažil jsem se dál soustředit na sebe a makat,“ líčí Žambůrek.

Zatím se ani jednou nedostal do ligového základu, ale jako žolík poznal, jak chutnají bitvy s dánskými obry. „Dostal jsem šanci hrát nejlepší zápasy proti Kodani a Midtjyllandu, atmosféra byla pokaždé báječná. Snad se bude moje minutáž postupně zvětšovat,“ doufá Žambůrek. Mimochodem, ve Viborgu se souká do zelenobílého dresu – stejně jako v Bohemians, kde v šesti letech začínal. „Dánská liga je zajímavá: najdete tam hodně mladých a šikovných hráčů, kteří se můžou vykopat do prestižních soutěží. I díky tomu, že se všechny týmy snaží hrát konstruktivní a moderní fotbal.“

Nováček z Viborgu sice bude hrát skupinu o udržení, ale po základní části do ní jde ze sedmého čili nejvyššího místa. „Pokud si ho udržíme až do konce, budeme hrát baráž o Konferenční ligu. Mohlo by se to povést, pokud navážeme na solidní jarní výkony,“ vykládá Žambůrek.

V dubnu se na hodinách dánštiny vrátí do školních let, ale ještě předtím bude mít práci s jednadvacítkou. Tým trenéra Jana Suchopárka je po šesti zápasech kvalifikace na EURO první ve skupině, ovšem favorizovaná Anglie odehrála o dva zápasy méně. Aby Češi dál mohli myslet na přímý postup, potřebují pozítří vyhrát v Albánii a příští úterý to zopakovat na umělce v Andoře, která je po první polovině kvalifikace na nule. Pak už bude zbývat jen červnové finále – doma s Anglií a znovu s Andorrou.

„V listopadu jsme dvakrát ztratili, chceme to napravit,“ poví Žambůrek odhodlaně. Ještě nebyl v týmu, když čeští mládenci loni v září smetli Albánii 4:0. „První zápas proti nám Albáncům nevyšel, což určitě nebudou chtít opakovat. V kvalifikaci doma vyhráli obě domácí utkání, ovšem to nás nesmí zastavit. Chceme šest bodů, abychom zůstali první.“