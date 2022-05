Suchopárek o bitvě roku: Už žádný chaos a strach! Proč věří Šulcovi?

Zápas roku se blíží. Česká jednadvacítka si to první červnový pátek v Českých Budějovicích rozdá s Anglií o první místo v kvalifikační skupině na EURO 2023. „Čeká nás skvělý stadion, skvělé publikum a snad i skvělý zápas,“ pravil trenér Jan Suchopárek na nominační tiskovce. Na červnovém srazu, během kterého se bude kromě Anglie hrát ještě s Andorrou (13. června v Brně), bude chybět obránce Michal Fukala či záložník Tomáš Ostrák, místo nich dostanou šanci čtyři nováčci.

Do bitvy o všechno zbývá už jen pár dnů. „Lvíčata“ loni v listopadu prohrála v Anglii 1:3, takže 3. června potřebují zvítězit minimálně o dva góly. I kvůli tomu, že Angličané mají dva zápasy k dobru.

„Na začátku kvalifikace jsme si přáli, aby nastal tenhle moment. Že se sejdeme před Anglií a budeme s ní hrát o přímý postup na mistrovství Evropy,“ řekl kouč jednadvacítky Jan Suchopárek.

Atypický sraz začne o posledním květnovém víkendu na Hluboké. Pikantní detail: první trénink se uskuteční v Olešníku, kde odstartovala kariéra historicky nejlepšího střelce samostatné české ligy Davida Lafaty.

Těšíte se, trenére?

„Těším se nejen já. Doufám, že proti Anglii navážeme na předchozí výkony z kvalifikace a postoupíme přímo na EURO. Budeme hrát v Budějovicích, kde se nám daří, a i mimo hřiště máme všechno perfektně zajištěné. V zápase už to bude jen o nás.“

Znovu to bude šichta, viďte? Angličané v listopadovém duelu v Burnley rozhodli už v prvním poločase.

„Je to tým, který vyhrál mistrovství světa sedmnáctek a všichni hráči nastupují v Premier League. Anglie už v prvním zápase s námi ukázala obrovskou kvalitu, zatímco my jsme podali bojácný a chaotický výkon, který se už nebude opakovat. Věřím, že kluci budou natěšení a zvládneme to.“

Zápasy s Anglií a Andorrou dělí deset dnů, což je v kvalifikaci nezvykle dlouhá doba. Co s tím uděláte?

„Navíc se hraje v termínu, kdy hráči mají běžně dovolenou... Sraz jsme rozdělili na dvě části: první do zápasu s Anglií, v sobotu 4. června začne volno a znovu se sejdeme ve čtvrtek devátého před utkáním s Andorrou. Ani tu nebereme na lehkou váhu.“

Jak na tenhle program reagovaly kluby? Blíží se start letních příprav.

„Nikdo z klubů se neozval, takže počítám, že s tím nikdo nemá problém. První informace jsme posílali už na začátku května, komunikace probíhá standardně. Někteří hráči dorazili už teď na předpřípravný kemp – a vedou si velice dobře.“

Jednadvacítka se naposledy sešla na konci března, vyhráli jste v Albánii a Andoře. Jaký máte pocit z výkonnosti hráčů v závěru sezony?

„Ve většině případů výkonnost hráčů rostla a byli stěžejními postavami v týmech první a druhé ligy. Nominoval jsem ale i některé méně vytížené hráče, protože do našeho týmu prostě patří. Taky máme dost náhradníků kvůli případným kartám či zraněním. Někteří se navíc po dohodě s kolegou Jardou Šilhavým mohou po Anglii přesunout do áčka. Naopak k nám může přejít někdo z dvacítky, která hraje prvního června přátelák s Chorvatskem. Ale to hodně předbíhám.“

Zastavme se ještě u tří nováčků do pole: proč jste povolal pardubického obránce Karla Pojezného, záložníka Petra Jaroně z Baníku a boleslavského univerzála Davida Pecha?

„Pojezný prokazoval kvalitu v zápasech dvacítky i s Pardubicemi, které výborně zvládly skupinu o udržení a vyhnuly se baráži. Navíc máme zraněné stopery, proto se Karel může hodit. Jaroň toho v Baníku moc neodkopal, ale v závěru sezony odehrál dobrá utkání. Taky je typologicky jiný než hráči, které máme, a můžeme ho použít kdykoliv. A Pech? V Boleslavi se dostal do základu a bavil jsem se o něm s jeho klubovým trenérem Hoftychem. V mládežnických reprezentacích byl lídrem ročníku 2002, je využitelný na více postech a má sebevědomí, které se nebojí použít.“

A ještě jedno jméno: plzeňský záložník Pavel Šulc, jenž v mistrovské Viktorii na jaře odehrál pouhých 117 ligových minut. Není to na reprezentaci málo?

„Díky svým fotbalovým a vítězným kvalitám do týmu patří. V závěru sezony jsme s ním komunikovali a ujistili jsme ho, že je neodmyslitelnou součástí mužstva, které bude hrát o postup na EURO.“