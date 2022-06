Suchopárek před Anglií: Snad budějovické kouzlo zafunguje znovu

Je to tady. Českou jednadvacítku v pátek od šesti večer čeká bitva o všechno s Anglií. V Českých Budějovicích se bude hrát o první místo v kvalifikační skupině na EURO a tím pádem přímý postup na šampionát do Rumunska a Gruzie. Šlágr Česko vs. Anglie ještě nerozhodne, ale výrazně napoví. „Zatím je ve hře spousta variant, nekalkulujeme a soustředíme se sami na sebe,“ řekl trenér Jan Suchopárek. Jeho chlapci mají Angličanům co vracet, loni na podzim s nimi v Burnley prohráli 1:3.

Jaké je hlavní poučení z listopadové porážky?

„Spočívá třeba ve vstupu do utkání, který jsme v Anglii nezvládli, a taky v připravenosti fyzické i mentální. V podvědomí hráčů tenkrát mohlo být dobré postavení v tabulce a výsledky z předchozích podzimních zápasů, které jsme všechny vyhráli. Naše nastavení nebylo úplně správné – a v Burnley jsme trochu vystřízlivěli. Kvalita výkonu byla jiná, než jsme si představovali.“

Bylo to jen o vás?

„Je pravda, že rozhodla i efektivita soupeře v první půli. Ve druhé jsme hru vyrovnali, ale celkově to nebyl povedený výkon, mohli jsme dostat další branky. V následujícím zápase ve Slovinsku jsme na to dobře zareagovali, remizovali jsme 1:1, a pak jsme na to výsledkově navázali v dalších utkáních. Tím pádem máme před sebou zápas s jedním z nejlepších světových týmů, který rozhodne o postupu.“

Zmiňoval jste nutnost psychické připravenosti: v tom se shodujete s hráči, i oni mluvili o potřebě většího sebevědomí. Jak jste na tom pracovali?

„Ve středu jsme si zahráli slepou mapu, byl to takový kvíz. Tyhle věci děláme běžně, na psychice a komunikaci v týmu se snažíme pracovat dlouhodobě. Není to jen o jednom zápase. Kluci na začátku srazu vyplňují vstupní formuláře a spolupracujeme s psycholožkou, to je takový základ. Hráči už vědí, že to k dnešnímu fotbalu patří. Otevřelo nám to oči.“

Co čekáte od Anglie?

„Myslím, že bude hrát podobně, její hráči se pohybují na úrovni Premier League. Ve svých týmech hrají zásadní roli. Tým nebude úplně stejný jako v listopadovém zápase, ale myslím, že rozestavení a návyky zůstanou stejné jako v celé kvalifikaci. Angličané mají herní styl efektivní a překvapivý pro všechny soupeře, špatně se na něj reaguje. Nicméně když byl protivník odvážný, měl dobře organizovanou obranu a byl nebezpečný po zisku míče, Anglie měla problémy a inkasovala.“

Čistě teoreticky, spokojil byste se i s remízou?

„Byl bych s ní spokojený, kdyby vedla k postupu. V daný moment bychom ovšem nepostupovali a čekali bychom na výsledky zbylých tří zápasů Anglie, už bychom to neměli ve svých rukách. Pořád je tam spousta variant: jakmile budeme spekulovat, nebude to pro nás dobře. Nemuseli bychom myslet na vlastní výkon, ale na to, co nám může přinést daný výsledek. To se nesmí stát.“

Tým je kompletní: jako poslední přijel záložník Jan Žambůrek, jenž ještě v neděli hrál v Dánsku. Dohnal manko?

„Hrál pět minut v prodloužení rozhodujícího utkání o postup do Konferenční ligy, které jeho Viborg vyhrál. Co mi říkal, byly tam nějaké oslavy, ale nic velkého. Honza přijel včas, v dobré náladě i kondici. Ještě na prvním tréninku se cítil lehce unavený, ovšem teď už je sladěný s týmem.“

Hraje se v Českých Budějovicích, kde jste zvítězili ve všech třech domácích zápasech kvalifikace. Spoléháte znovu na kouzlo arény Dynama a fanoušky?

„Doufám, že oni spoléhají na nás.“ (usměje se)

To jistě. A vy?

„Zdejší prostředí i tréninkové podmínky nám vyhovují, místní nám ve všem vycházejí vstříc. Atmosféra i stadion nám sedí a přinášejí nám štěstí, jsem trochu pověrčivý. Když v prvním utkání dáte gól v 90. minutě a vyhrajete 1:0, tak k tomu stadionu a divákům musíte mít vřelý vztah. Doufám, že to kouzlo zafunguje i teď a společně to dotáhneme ke kýženému cíli čili postupu na EURO. Uděláme pro to všechno: musíme být maximálně efektivní a připravení. Jasně, na kluky může dolehnout atmosféra, ale snad jen v pozitivním smyslu.“