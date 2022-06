Jurásek před bitvou s Anglií: Skvělý tým, ale dá se porazit. Máme na ně

Reprezentanti do 21 let se podepsali fanouškům • Josef Vyšata/FAČR

Má za sebou průlomovou sezonu. David Jurásek se loni v létě přesunul z druholigového Prostějova do Mladé Boleslavi a v zimě do Slavie. Úspěšně se přeškolil na levého obránce a teď může nové zkušenosti zužitkovat v české jednadvacítce, kterou v pátek čeká v Českých Budějovicích bitva o všechno s Anglií. Češi dvě kola před koncem vedou svoji kvalifikační skupinu o tři body právě před Angličany, kteří zatím odehráli o dva zápasy méně. „Máme na to, abychom vyhráli a postoupili na EURO z prvního místa,“ hlásí Jurásek z týmové základny na Hluboké.

Přivezl jste si ze Slavie dobrou formu?

„Věřím, že ano. V téhle sezoně jsem se naučil dost nového a rád bych si to přenesl do reprezentace. Užívám si to. Před rokem by mě vůbec nenapadlo, že budu hrát za nároďák.“

V jednadvacítce jste stihl zatím tři utkání včetně listopadové porážky 1:3 v Anglii. Jak na jedinou prohru v kvalifikaci vzpomínáte?

„Byl to sváteční zápas. Každému se nepoštěstí, aby si zahrál proti Anglii. Byl to skvělý zážitek, pochopitelně až na ten výsledek. Takhle jsme to nechtěli.“

Dá se to brát i jako užitečný studijní materiál? Teď už víte, jak s Anglií nehrát.

„Přesně tak. V první řadě musíme chytit začátek: nejít do zápasu bojácně, ale sebevědomě. Anglie je top tým se spoustou skvělých hráčů, ovšem porazit se dá.“

Může vám nahrát fakt, že Angličany potkáte hned na začátku červnového kvalifikačního bloku? Ještě nemusí být tolik rozehraní.

„Je to možné, ale nemůžeme to brát jako automatickou výhodu. Totéž platí o naší bilanci v Budějovicích: v kvalifikaci jsme tam třikrát vyhráli s nulou vzadu, jenže tohle bude úplně jiný zápas.“

Na konci kvalifikace může rozhodovat i vzájemná bilance – a vy proti Anglii ztrácíte nejen tři body, ale taky dva góly.

„Víme o tom. Takže se dopředu poženu i já, abychom vyhráli aspoň o dvě branky.“ (usmívá se)

Propočítáváte si i výsledky potenciálních konkurentů z druhých míst? Nejlepší se vyhne ošidné baráži.

„Zatím bych nekalkuloval. Baráž máme jistou, ale pořád myslíme na první místo. Máme dost silný tým na to, abychom to zvládli.“

Červnový sraz je dost netypický: zápasy s Anglií a Andorrou dělí deset dnů, čeká vás i krátké volno. Co vy na to?

„Může být dobře, že si chvilku odpočineme. Snad nevypadneme z rytmu. Já stihnul dobít baterky už po sezoně, vyrazil jsem domů na Moravu. Těším se, že rodinu uvidím i v Budějovicích na zápase s Anglií. Přijedou naši i prarodiče.“

Trenér Jan Suchopárek na nominační tiskovce zmínil, že někteří z vás se po duelu s Anglií můžou přesunout do reprezentačního áčka. Sníte o tom?

„Tohle zatím neřeším, můj hlavní cíl je Anglie. Chci to zvládnout a pak se uvidí. Soustředím se na bitvu o EURO.“

Láká vás?

„Mistrovství Evropy je motivace pro každého. Nevím, jestli je ještě něco víc.“

Co takhle olympiáda? Čeští fotbalisté na ní naposledy hráli v Sydney 2000.

„Olympiáda je taky hezká meta, ale pro nás zatím hodně vzdálená. Nejdřív potřebujeme postoupit na EURO. Snad proti Anglii uděláme důležitý krok.“