Lvíčata o postup s Anglií! Pomůže stadion, zamotaný rébus o EURO

Velké finále je tady! Česká jednadvacítka podruhé v kvalifikaci na EURO narazí na Anglii – a tentokrát už jde o všechno. Dnešní bitva v Českých Budějovicích sice ještě nerozhodne, ale hodně napoví. Aby si čeští mládenci udrželi šanci na přímý postup, chtělo by to vyhrát. Ideálně nejméně o dva góly. A když ne? Pořád je tu minimálně barážová jistota, o kterou už Češi tutově nepřijdou.

Vltava pomalu pluje k soutoku s Malší a na její hladině se odrážejí paprsky červnového slunce. Ve čtvrtek byl na pravém břehu národní řeky ještě celkem klid, zato dnes odpoledne tudy budou kráčet chumly natěšených fanoušků nejen z Českých Budějovic. Na šlágr evropské kvalifikace jednadvacítek Česko vs. Anglie ve čtvrtek odpoledne zbývalo posledních pár set lístků.

„Jestli budeme znovu spoléhat na diváky? Doufám, že oni budou spoléhat na nás,“ usmál se trenér Jan Suchopárek na tiskovce v týmovém hotelu na Hluboké. K útulné aréně budějovického Dynama má jednadvacítka láskyplný vztah. V končící kvalifikaci tam hrála třikrát – a pokaždé vyhrála, navíc s čistým kontem. Úspěšnou sérii načala hned v zářijovém prologu: nervák se Slovinskem rozhodl až gól stopera Martina Vitíka z 89. minuty.

„Jsem trochu pověrčivý,“ přiznal kouč Suchopárek. „Zdejší atmosféra i stadion nám sedí a přinášejí nám štěstí. Když v prvním utkání dáte gól v předposlední minutě a vyhrajete 1:0, tak k tomu místu a fanouškům musíte mít vřelý vztah. Doufám, že to kouzlo zafunguje i teď.“

Čeští mládenci budou potřebovat nejen kouzlo stadionu. Po půl roce znovu potkají nejtěžšího soupeře a jasného favorita skupiny, který bude chtít hostitele vystrnadit z prvního místa. U pohledu na tabulku se na chvíli zastavme. Situace je zamotaná, ve hře je několik scénářů.

Pokud Češi vyhrají, udrží si před epilogem s Andorrou první místo a zvýší náskok na Anglii, která bude v červnu hrát ještě třikrát, na šest bodů. I v tomhle případě platí, že není výhra jako výhra: jednadvacítce by se hodilo zvítězit alespoň o dva góly pro případ, že by na konci kvalifikace rozhodovaly vzájemné zápasy s Anglií (český tým v listopadu prohrál v Burnley 1:3).

Vítězství by nebylo marné ani tehdy, kdyby Češi skončili ve skupině druzí. Po škrtnutí zápasů s poslední Andorrou by měli 19 bodů, což by znamenalo solidní šanci na klíčovou pozici nejlepšího týmu z druhých míst. Ten doprovodí vítěze skupin rovnou na EURO a vyhne se ošidné baráži.

Jakákoliv dnešní ztráta bude znamenat komplikaci, dost možná fatální. Remíza by sice český tým ještě udržela na prvním místě, ale bylo by překvapení, kdyby na něm zůstal až do 13. června, kdy program „české“ skupiny končí. A porážka? Ta by mladé Čechy téměř jistě poslala do baráže.

Docela rébus, viďte?

„Pořád je tam spousta variant: jakmile budeme spekulovat, nebude to pro nás dobře. Nemuseli bychom myslet na vlastní výkon, ale na to, co nám může přinést daný výsledek. To se nesmí stát,“ varoval trenér Suchopárek.

Cíl jeho chlapců: neopakovat listopadový kolaps. V Anglii jim totálně nesedl hned první poločas, po ustrašeném představení v úvodní půlhodině schytali tři góly a bylo po zápase. Proti outsiderům se česká parta znovu nadechla – a kromě remízy ve Slovinsku vyhrála všechny zbývající partie. I díky tomu pořád může myslet na přímý postup.

Jak na Anglii? Na jednom z tréninků v Olešníku mohl týmu kolem kapitána Filipa Kaloče poradit i místní patriot David Lafata, nejlepší střelec samostatné české ligy. Základ ovšem Češi vědí sami: proti borcům z Premier League musejí ukázat kuráž. Snad pomohou i sezení s psycholožkou, nicméně to hlavní se odehraje dnes po šesté večer na našlapaném Střeleckém ostrově.

„Angličané mají herní styl efektivní a překvapivý pro všechny soupeře, špatně se na něj reaguje,“ popsal Suchopárek. „Ovšem když byl protivník odvážný, měl dobře organizovanou obranu a byl nebezpečný po zisku míče, Anglie měla problémy a inkasovala.“

Snad bude mít Anglie trable i dnes.