CEE Cup v Praze s Brazilci i Aston Villlou. Míč pro MS, finále v Ďolíčku

Po tříleté covidové pauze se vrací mládežnický fotbalový turnaj CEE Cup. Na strahovském areálu Sparty, na Admiře v Kobylisích a ve finále tradičně ve vršovickém Ďolíčku se v termínu od 22. do 26. července představí šest mládežnických týmů v kategorii do 19 let. Triumf obhajují hráči Palmeiras z Brazílie, potrápí je pražská „S" nebo celek z Anglie?