Vítejte na Islandu! Lvíčata si zase přijela pro úspěch. I s Julišem

Martin Vitík v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Patrik Vydra v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Patrik Vydra v dresu reprezentace do 21 let v zápase proti Slovensku • FAČR

Trenér české reprezentace do 21 let Jan Suchopárek • ČTK / Uhlíř Patrik

Gólová radost českých mladíků do 21 let • ČTK / Uhlíř Patrik

Příjemné vzpomínky se téměř přesně po roce vrátily. „Z letiště jsme šli úplně stejnou trasou jako loni,“ připomněl útočník Václav Sejk barážový souboj na Islandu, v němž obstaral vítězný gól. Tehdy Češi vyhráli 2:1 a remíza 0:0 v českobudějovické odvetě jim stačila k postupu na šampionát. Ale klepali se o něj. Nyní jde o první duel nového cyklu, jehož vrcholem je EURO na Slovensku.

Výprava „lvíčat“ přistála na chladném severu po únavném letu z Vídně v pondělí nad ránem. „Teplotní skok je velký. Zaskočil nás studený vítr,“ informoval trenér Jan Suchopárek. Během dne se vyčasilo, vykouklo sluníčko. Ovšem teplota stěží přelezla deset stupňů nad nulou. „Na Island je počasí velmi dobré,“ upozornil kouč před ostrým startem kvalifikace.

Mladí Češi ještě se severským rivalem nikdy neprohráli. Ve 21. století proti němu absolvovali sedm partií, pětkrát zvítězili a dvakrát brali remízu. Ta by je nejspíš neurazila ani v úterý. Pár hráčů plus trenéři si dobře pamatují, jaká fuška to byla v baráži. „Tým se změnil stejně jako náš. Zůstalo v něm pět šest hráčů z minulého ročníku a doplnili ho nadějnými borci z úspěšné devatenáctky, která se dostala do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Tam prohrála se Španělskem. Předpokládám, že v základní sestavě se několik mladých objeví,“ mínil šéf české lavičky, jenž má k dispozici kompletní kádr.

Počítat může i s uzdraveným sparťanem Adamem Karabcem. Kádr před odletem doplnil Petr Juliš, jenž byl se „dvacítkou“ na akci v Rumunsku. „Typologicky zapadá do naší koncepce,“ osvětil povolání hradeckého ofenzivního záložníka či útočníka. „Je tahový, rychlostně a pohybově velice dobře vybavený. Je schopný hrát na několika postech a jeví se velice dobře v tréninku. Ale spíš nepředpokládáme, že naskočí,“ přiznal trenér.

Jako kapitán povede mužstvo do boje útočník Sejk, jenž odehrál ve čtvrteční přípravě se Slovenskem (2:0) první poločas. Na hrotu operoval se slávistou Matějem Juráskem. „Ten zápas měl pro vás velkou váhu. Všichni jsme byli rádi, že jsme to před našimi diváky zvládli vítězně,“ poznamenal Sejk, účastník červnového EURO v Gruzii.

Ve skupině mají Češi ještě Wales, Dánsko a Litvu. Chybí v ní gigant a jasný favorit, jakým byla předtím Anglie. „Všichni čtyři jsme na tom kvalitativně podobně, bude záležet na každém bodu,“ okomentoval výchozí situaci. Mezi vážné uchazeče o postup nezařadil pouze Litvu. „Chceme začít vítězně, abychom se naladili před domácími zápasy,“ dodal kapitán.

Kouč varuje i před pátým celkem. „Litva bude jako outsider, hlavně na domácím hřišti, nepříjemná,“ mínil Suchopárek. „Jsou to atleticky velice dobře vybavení hráči a nebezpeční směrem dopředu. Bude to vyrovnané, každý bod a možná i gól může hrát velkou roli,“ shrnul.

Souhlasí i brankářská jednička Lukáš Horníček. „Chybí tam velká země, hlavní favorit. Určitě máme šanci postoupit z prvního místa. Na druhou stranu, týmy ze třetího a čtvrtého koše budou mít velkou kvalitu. Čtyři týmy jsou vyrovnané. Upřímně, od Litvy vůbec nevím, co mám čekat. Bude se to bít mezi sebou, budou se ztrácet body,“ očekával gólman portugalské Bragy.