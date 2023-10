Balon? Ne, „Lvíčatům“ překáží spíš hlava. A špatné návyky z české ligy

Špatné ligové návyky, nedisciplinovanost, přemotivovanost. Hlavní důvody, proč národní tým U21 v kvalifikaci EURO 2025 klopýtá (3 zápasy, 2 body), nejsou ryze fotbalové. Spíš „mentální“. Vrcholem špatného nastavení hráčů bylo chování Matěje Juráska v úterním duelu v Českých Budějovicích s Dánskem (0:0). A nejde jen o něj, předtím s Walesem (1:1) ulítl jiný útočník Daniel Fila. Mladíci na hřišti nedokážou zkrotit emoce. „Na mezinárodní úrovni to funguje úplně jinak,“ zdůraznil zklamaný trenér Jan Suchopárek.

Musel by se stát zázrak, aby slávista Matěj Jurásek střet s Dány dohrál. Záhy začala jeho nesmyslná série faulů, zajížděl hlavně do dvou hráčů tmavé pleti Tochiho Chukwuaniho a Patricka Dorgua. Červenou mohl dostat hned ve 14. minutě za skluz nohou dopředu na Chukwuaniho. „Už ten první zákrok byl možná na červenou,“ připustil trenér Jan Suchopárek. Záložník šel nakonec ven po druhé žluté za úmyslné hraní rukou v soupeřově vápně. „Po žluté kartě nemůžu sáhnout po míči,“ kroutil hlavou šéf lavičky.

Dvacetiletý talent z Edenu důležitý zápas ve skupině psychicky absolutně nezvládl. Kromě nedovolených zákroků stihl nakopnout balon do reklamního banneru poté, co mu utekl za brankovou čáru. „Byla tam nemotivovanost, což napověděl už trestný kop ve druhé minutě, který zakopl trošku netakticky,“ připomněl trenér extrémně nepovedený centr.

Z obvyklé opory byl tentokrát vyvrhel, jehož nikdo z týmu (ani realizačního) nedokázal ukočírovat. Udělal to až rozhodčí, byť také později, než měl. Juráskův skok na trávník po pidi kontaktu se stoperem Oliverem Nielsenem byl trapný. Pozápasový komentář kapitána Václava Sejka celou absurditu dovršil: „Pevně věřím, že Matěj spíš uklouzl, než že by chtěl penaltu,“ prohlásil bezelstně.

Kouč tolik pochopení pro Juráskův přečin nenašel. „Matěj i další hráči, kteří v klubu třeba pravidelně nenastupují, sem přijdou nerozehraní. A chtějí ukázat celému světu, co všechno umí. Jenže zapomenou na některé taktické věci,“ uvedl Suchopárek. „To nás samozřejmě neomlouvá,“ dodal.

Juráskův zkrat jen plynule navázal na páteční výlev Daniela Fily, jenž v přerušené hře prudce strčil zezadu protihráče z Walesu. Ten upadl na trávník a benevolentní rozhodčí ukázal útočníkovi Teplic žlutou kartu. Pouze. „Mohl dostat červenou,“ souhlasil kouč „lvíčat“. „Opakuje se nám to a pokaždé u někoho jiného. Některé fauly, které během utkání děláme, jsou absolutně netaktické. Neumíme to. Z historického hlediska jsme byli vždy nejvíce faulujícím týmem v kvalifikaci. Vzpomínám si například na devatenáctky. Za námi byli jenom trpaslíci.“

Zbytečné prohřešky provází i novou „jednadvacítku“. Aby v tom nebyli dva útočníci sami, přidal se k nim sparťanský záložník Patrik Vydra. Jeho nafilmovaný pád proti Dánsku na okraji šestnáctky, aniž by se ho bránící Mathias Kvistgaarden dotknul, by si taky zasloužil karetní trest. Nepřišel.

Tyhle manýry musí kouč z hlav sebevědomých mladíků co nejrychleji vymýtit a přestat kolem nich našlapovat po špičkách. Postup na EURO, které hostí sousední Slovensko, se po třech zápasech se dvěma body nehezky vzdálil. Hlavně kvůli absenci disciplíny, pokory a fér jednání. Je smutné, že příkladem negativity byli zrovna hráči Slavie a Sparty, nejlepších českých klubů současnosti. „My k tomu hráče nevedeme, chceme hrát fotbal. Někteří ale chtějí vytvářet tlak na rozhodčího. Pokud se máme posouvat, musíme tohle dát absolutně pryč,“ tvrdil Suchopárek.

Co teda s tím? Další úlety už si mladíci nesmí dovolit. „Děláme dost rozborů, i individuální pohovory. Je to ale dlouhodobý proces a zatím se to moc neposouvá,“ uznal trenér.