Lvíčata znají soupeře v baráži o ME 25 na Slovensku: los jim přisoudil Belgii

Kryštof Daněk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Matěj Jurásek střílí gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Kryštof Daněk slaví gól do sítě Litvy • ČTK / Taneček David

Václav Sejk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Václav Sejk slaví postup do baráže o ME s trenérem jednadvacítky Janem Suchopárkem • Michal Beránek / Sport

Čeští fotbalisté do 21 se v baráži utkají s jedním z pětice týmů Belgie, Chorvatska, Finska, Gruzie či Norska • ČTK / Taneček David

Václav Sejk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Česká fotbalová reprezentace do 21 let se v listopadovém play off o postup na mistrovství Evropy 2025 na Slovensku utká s Belgií. Los v Nyonu rozhodl o tom, že tým trenéra Jana Suchopárka narazí na papírově nejsilnějšího možného soupeře. Zbývající dvě dvojice baráže tvoří Finsko - Norsko a Gruzie - Chorvatsko.