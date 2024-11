Prebsl chválí Spáčila i taktiku. Dánsko byla velká facka, říká před odvetou

Sám říká, že je výhoda, když má k ruce parťáka ze stejného klubu. Se Štěpánem Chaloupkem si na hřišti vyhoví, na Slavii se vidí takřka každý den. „Jsme spolu i na pokoji, rozumíme si,“ přiznává Filip Prebsl. Výborně k nim na konci kvalifikačního cyklu zapadl nováček Karel Spáčil z Hradce Králové. „Musím ho pochválit,“ nezapomíná na třetího do party.

Čím si Karel Spáčil zaslouží vaše ocenění?

„Odehráli s námi v pátek velmi dobrý zápas. Skvěle plní ofenzivní i defenzivní úkoly. Já jsem ho začal vnímat, když začal nastupovat v lize za Hradec.“

Do barážové odvety si nesete nadějný náskok 2:0. Bude ještě složité dotáhnout to k postupu na závěrečný turnaj?

„Samozřejmě. Možná to bude ještě těžší zápas než v Belgii. Oni asi z prvního utkání vydedukují, že budou potřebovat něco změnit. Takže teď těžko můžeme říct, s čím přijdou na hřiště. Naším úkolem bude udržet dvoubrankové vedení. Odehráli jsme de facto teprve první poločas. Musíme hrát koncentrovaně a dotáhnout to k postupu.“

V pátek jste evidentně nechtěli hrát s Belgií otevřenou partii. Taktika byla zcela podřízena výsledku, že?

„Je to play off o velký turnaj, takže takticky svázané to bylo. Ale myslím, že z obou stran. Ani Belgie nechodila do vysokého presinku. Uhráli jsme si to zodpovědností.“

Nečekali jste od soupeře víc?

„Kvalitu měli Belgičané obrovskou. Všichni byli nepříjemní. Ale že by nás některý z nich přehrál, to si nevybavuju. Neřekl bych, že jsem od nich čekal víc. Když ztratili míč, spustili na chvilku represink. Ale když jsme se z toho dostali, také zalezli do bloku a vyčkávali na naši chybu. Tu jsme neudělali. Drželi jsme si vysoký standard v úspěšnosti přihrávek.“

Když jste v září prohráli v Dánsku 0:5, nevypadalo to s vašimi ambicemi na postup vůbec dobře. Co vás nakoplo, že jste vyhráli tři zápasy v řadě a jste dnes krůček od EURO?

„V Dánsku to byla velká facka. Nechtěli jsme, aby se tato zkušenost opakovala. Do dalších utkání jsme šli s tím, že i když inkasujeme nějaký gól, nemůže se stát, že se položíme jako v Dánsku a zapomeneme na veškerou taktiku. Takticky jsme to zvládli tak, jak jsme chtěli.“

Zatímco v klubu nastupujete převážně jako defenzivní záložník, v reprezentaci U21 máte pozici stopera. Je vám jedno, kam vás trenér zařadí?

„Jo. Na obou pozicích se cítím dobře. Pro můj rozvoj je pozitivní, že dokážu zahrát na dvou místech. V repre hraju stopera od začátku.“

Ve Slavii nejste v poslední době moc vytížený. Trápí vás to?

„Snažím se nedávat si to do hlavy. Ve Slavii je velká konkurence, takže se trošku dalo počítat s tím, že vytížení budu mít menší. V reprezentaci odehraju to, co potřebuju a co umím nejlíp.“

Opět máte základnu v příjemném hotelu v Dříteči u Hradce Králové. Jak se vám v regionu líbí?

„Odehráli jsme tady tři zápasy a všechny jsme vyhráli. Jdeme do čtvrtého a doufám, že ten také vyhrajeme. Je to tady skvělé. Doufám, že budeme pevnost v Hradci držet co nejdéle. Na hotelu v Dříteči je fantastické wellness, které využíváme na sto procent.“

Baráž o EURO U21

Česko - Belgie (2:0 po prvním utkání)

úterý 19. listopadu, od 17.30 v Hradci Králové