Belgie - Česko 0:2. Skvělý vstup Lvíčat do baráže o EURO! Pálili Karabec a Fila

Václav Sejk slaví postup do baráže o ME s trenérem jednadvacítky Janem Suchopárkem • Michal Beránek / Sport

Čeští fotbalisté do 21 se v baráži utkají s jedním z pětice týmů Belgie, Chorvatska, Finska, Gruzie či Norska • ČTK / Taneček David

Václav Sejk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Kryštof Daněk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Adam Karabec v závěru prvního poločasu využil belgické chyby v rozehrávce a poslal Lvíčata do vedení • Profimedia.cz

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka skórovali v Lovani v obou poločasech. V 34. minutě se prosadil se štěstím Adam Karabec, kterého trefil domácí brankář při odkopu. Pojistku přidal střídající Daniel Fila po dvou minutách na hřišti v 80. minutě.

První poločas nabídl minimum šancí. Jako první zahrozili v 26. minutě domácí, když Stassin obdržel v pokutovém území přihrávku, vyslal přízemní střelu a brankář Horníček s obtížemi vytáhl míč na roh.

„Lvíčata“ se značným štěstím ve 34. minutě skórovala. Gólman Lammens trefil při odkopu ve vápně Karabce, od něhož se míč odrazil přímo do branky.

Zkraje druhého poločasu málem hosté opět udeřili, tentokrát se od nich ale štěstí odvrátilo. Sejk střelou z otočky trefil stopera Van Den Bosche a míč šel do Lammensova protipohybu, zastavila ho však tyč.

Domácí se ocitli blízko vyrovnání po hodině hry, jenže Stassin napálil z šestnáctky boční síť. Čeští mladíci přidali kýženou pojistku v 80. minutě. Míč po rohovém kopu propadl na hranici malého vápna k Filovi, jenž se pohotově prosadil. Suchopárkův výběr vyhrál potřetí za sebou. Česká jednadvacítka se utkala s Belgií poosmé a popáté zvítězila.

Šampionát bude v příštím roce hostit od 11. do 28. června Slovensko. Známo je 13 z 16 účastníků, poslední tři vzejdou z play off. Čeští mladíci startovali na minulých dvou ME, pokaždé vypadli ve skupině.